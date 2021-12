Amandinha anuncia novo clube após despedir-se das Leoas da Serra

Eleita a melhor jogadora de futsal do mundo pelos últimos sete anos, Amandinha anunciou a sua nova equipe neste sábado. A jogadora de 27 anos está de malas prontas para atuar no MSC Torreblanca FS, da Espanha, a partir de janeiro. Será a primeira experiência da cearense fora do país. Natural de Fortaleza, Amandinha atuou apenas no Barateiro-SC e nas Leoas da Serra-SC, clube pelo qual conquistou todos os títulos possíveis entre 2017 e 2021.

- E a espera acabou. Venho anunciar que @torreblancamelilla 🇪🇸, é o meu novo clube. Após 11 anos de carreira profissional no Brasil, chegou o momento de ir à Europa, a Espanha é o meu destino. Espero que juntos possamos construir uma grande história. Estou muito feliz com o novo desafio. 👉🏻👆🏻 - postou a atleta.

Em dezembro, as Leoas da Serra já haviam revelado que Amandinha não continuaria no clube no próximo ano. Com a camisa da equipe de Lages-SC, a cearense foi campeã da Taça Brasil, da Copa do Brasil, da Libertadores da América, da Copa das Campeãs e do Mundial Interclubes (Copa Intercontinental).

– Com Amandinha, deixamos de ser um time desconhecido para ser sinônimo de futsal feminino. E não há nenhuma frase dessa história que possa ser contada sem o nome dela – disse o comunicado emitido pelas Leoas da Serra.

Globo Esporte