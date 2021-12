Novo presidente da FIA decidirá se Hamilton será punido por faltar premiação

A premiação da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), nesta quinta-feira, não contou com a presença do vice-campeão da Fórmula 1 em 2021, Lewis Hamilton. A ausência configura uma transgressão ao regulamento esportivo da categoria, questão que o novo presidente eleito da FIA, Mohammed Ben Sulayem, prometeu analisar - cuidando para manter a categoria acolhedora ao britânico.

- Como ex-piloto, entendo que ele esteja muito emocionado e desapontado. Vou ter que olhar para a situação, não podemos simplesmente ignorar as regras se houver uma violação. Regras são regras. Mas também é importante que o campeão continue a se sentir bem neste esporte - comentou Ben Sulayem.

A ausência do heptacampeão foi confirmada horas antes do evento em Paris, na França, pelo chefe da Mercedes Toto Wolff. O próprio austríaco, que deveria comparecer para receber o troféu do campeonato de construtores, também afirmou que não iria por sua "lealdade" a Hamilton.

A equipe alemã foi representada por Valtteri Bottas, terceiro colocado no Mundial de Pilotos, e James Allison, diretor técnico, que recebeu o oitavo troféu do time.

O Artigo 6.6 do Regulamento Esportivo da 2021 da F1 determina que "os" pilotos que terminarem em primeiro, segundo e terceiro lugar no campeonato devem estar presentes na cerimônia anual de entrega de prêmios da FIA".

A sanção para esse tipo de transgressão, porém, não está clara. Mas Ben Sulayem já garantiu que "deixar passar" a infração do britânico não será uma opção.

- É fácil ser legal com as pessoas, e motivá-las. Mas, definitivamente, se houver qualquer violação, não há como perdoar. Regras são regras. Um humano as fez e elas podem ser melhoradas - garantiu o novo presidente da FIA.

O imbróglio da Mercedes com a entidade não é recente. Ao longo do ano, as sanções impostas pelos comissários marcaram a rivalidade de Hamilton e Verstappen. No GP de São Paulo, no Brasil, um dos episódios mais marcantes; o holandês passou ileso de uma espalhada sobre o heptacampeão.

A equipe alemã pediu a revisão pela ausência de investigação no lance, mas a solicitação foi negado. Com o fim da temporada, Toto Wolff não poupou palavras para expressar seu descontentamento com Michael Masi, diretor de corridas da FIA. Ben Sulayem, porém, quer evitar mais desentendimentos.

- Não quero tirar conclusões ainda sem ter consultado a minha equipe. Sou presidente há apenas algumas horas. Precisamos analisar as coisas e ver como podemos melhorar, porque a comunicação é muito importante. Falei com Toto Wolff esta semana, o tempo também é um fator. As férias estão chegando, e espero que possamos começar de novo no próximo ano - concluiu.

Apesar de serem ausência na premiação da FIA, Hamilton e Wolff se juntaram a Bottas e visitaram nesta sexta-feira a fábrica da Mercedes no Reino Unido, para comemorar o oitavo título de construtores da equipe.

Globo Esporte