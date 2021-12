Ian Matos morre aos 32 anos após infecção pulmonar

(Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)





Ian Matos, atleta dos saltos ornamentais, morreu nesta terça-feira após quase dois meses internado por conta de uma infecção pulmonar. O atleta paraense estava na Casa de Saúde São Bento, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, desde o dia 30 de outubro. Ele chegou a apresentar evolução, mas piorou na noite de segunda-feira, dia 21, e não conseguiu sobreviver. Inicialmente, o paraense teve uma infecção na garganta. Posteriormente, a bactéria se alojou no esôfago e, em seguida, no pulmão.

Natural de Muaná, interior do Pará, Ian despontou na modalidade ainda bem jovem quando se destacou no Campeonato Pan-Americano Junior de 2003 e no Campeonato Mundial Junior de 2004. Com o objetivo de desenvolver seu potencial, mudou-se para Brasília. Já na capital federal, o atleta garantiu classificação para os Jogos Sul-Americanos de 2010.

Ian continuou sua trajetória de sucesso garantindo classificação para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 e Lima 2019, além de integrar a seleção brasileira em Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos (2015 e 2017), Copas do Mundo (2016), Campeonatos Sul-Americanos (2010 e 2014) e nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Ele era um dos poucos atletas de alto rendimento do país declaradamente gay e lutava por respeito ao movimento LGBQTIA+.

Vaquinha

Como Matos não tinha familiares no Rio, alguns atletas criaram uma vaquinha virtual pedindo R$ 10 mil para ajudar a custear a vinda da mãe e da irmã para a capital fluminense. Uma das atletas que criaram a vaquinha, a também saltadora Giovanna Pedroso postou em sua conta no Instagram um apelo para arrecadar fundos. Outros atletas, como Tammy Galera, Danielle Robles (saltos ornamentais) e o medalhista olímpico e campeão mundial Arthur Nory (ginástica artística), também compartilharam a campanha em suas redes sociais.

Globo Esporte