Dia do Atleta: conheça os benefícios da depilação para a performance esportiva

Nas competições de alto nível, o tempo é precioso, pois até os milésimos contam para definição do vencedor, por isso qualquer forma de potencializar a performance é bem-vinda. É por esse motivo que alguns atletas recorrem à depilação, em especial nadadores, ciclistas e ginastas, já que a retirada dos pelos contribui para melhorar o desempenho nas provas. Com a proximidade do Dia do Atleta, celebrado em 21 de dezembro, a fundadora e CEO da rede de franquias Pello Menos, pioneira nos serviços de depilação à cera indolor e sem hora marcada no Brasil, Regina Jordão, destaca os principais benefícios do procedimento para a prática esportiva. Confira:

Redução do atrito: este aspecto é crucial para os nadadores, já que os pelos do corpo, quando em contato com a água, acabam gerando um atrito maior. Os pelos aumentam também a resistência do corpo à água e quando são retirados possibilita que o atleta ganhe alguns milésimos de velocidade na competição.

Ajuda na cicatrização: a depilação esportiva é muito benéfica para acelerar o processo de cicatrização dos atletas. Isso acontece porque os pelos atraem sujeiras que podem ocasionar na reprodução de bactérias e microorganismos, aumentando o risco de infecções, por exemplo.

Facilita na realização de massagens: Esportistas de alto nível têm o hábito de recorrer às massagens como forma de aliviar a tensão do corpo antes, durante e depois das provas. Os benefícios da prática são potencializados quando o corpo está depilado. Com a pele lisa, a aplicação e manuseio de produtos no corpo ocorre com mais facilidade, tornando os movimentos precisos e eficientes.

Ajuda na termorregulação: a regulação da temperatura do corpo é chamada de termorregulação e, no caso dos atletas, é impossível escapar da transpiração em excesso. Ao recorrer à depilação esportiva, a pele terá maior facilidade em evaporar o suor provocado pela alta temperatura, favorecendo e agilizando o processo de termorregulação dos atletas.

Mais liberdade: Por último, mas não menos importante, destacamos a liberdade proporcionada pela depilação, fator que favorece a prática esportiva. Muitas pessoas relatam que se sentem mais confiantes, confortáveis e livres com a pele depilada. Logo, estes fatores psicológicos podem acabar influenciando e potencializando a performance dos atletas nas competições.