Fluminense encaminha a contratação do atacante argentino Germán Cano, que estava no Vasco

Faz o "L", torcida do Fluminense! Após retomar as negociações com o argentino Gérman Cano na semana passada, o clube encaminhou nesta segunda-feira a contratação do atacante que disputou as duas últimas temporadas no Vasco. A informação foi divulgada pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmada pelo ge, que apurou que o jogador de 33 anos acertou as bases salarias e é esperado no Rio de Janeiro nos primeiros dias de janeiro para assinar contrato.

O Fluminense ainda não confirma a contratação, mas restam apenas detalhes burocráticos que serão resolvidos em janeiro, além dos exames médicos. O anúncio oficial será só após a assinatura do contrato, que terá dois anos de duração nas Laranjeiras, até o fim de 2023. Cano também chegou a receber uma proposta do Oriente Médio, mas além do projeto tricolor também pesou o fato de ficar no Rio, onde já está adaptado.

Em São Januário desde 2020, Cano não chegou a um acordo de renovação com o Vasco. Seu contrato se encerra em 31 de dezembro. Clube e atacante oficializaram o adeus no começo de dezembro, após o fim da Série B. O Fluminense, por sua vez, buscava um centroavante para revezar com Fred, que tem aposentadoria marcada para o meio de 2022.

Cano, que passa as férias na Argentina, será o quarto reforço do Fluminense, que já anunciou oficialmente o volante Felipe Melo e o atacante Willian Bigode, além do lateral-esquerdo equatoriano Pineida, do Barcelona de Guayaquil, do Equador. O ala já está no Rio fazendo exames médicos e vai assinar contrato de empréstimo de um ano.

