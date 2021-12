Djokovic é inscrito no Australian Open, que exige vacinação contra a Covid

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)





Apesar do mistério em torno da vacinação de Novak Djokovic, o sérvio foi inscrito no Australian Open. O eneacampeão do torneio se recusa a revelar publicamente se foi imunizado contra a Covid-19, pré-requisito para poder competir no primeiro Grand Slam do ano. A Federação Australiana de Tênis nega qualquer exceção para incluí-lo na chave.

Apesar de Djokovic constar na lista de competidores, não há confirmação oficial e pública de que o número 1 do mundo de fato tenha tomado o imunizante até o momento. No mês passado o pai do jogador afirmou que seria improvável que o filho disputasse o evento caso fosse proibida a participação de atletas não vacinados.

No início da semana Djokovic foi anunciado como convocado para defender a Sérvia no ATP Cup, em Sydney, no início de janeiro. Houve especulação se ele tentaria entrar na província de New South Wales, onde fica a cidade, através de uma exceção médica.

Mais cedo nesta quarta feira, o vice-Premier da província de Victoria, James Merlin, garantiu que apenas jogadores, estafe, acompanhantes e torcedores com o esquema de imunização completo contra a Covid-19 poderão entrar no Melbourne Park para o Australian Open, disputado de 17 a 30 de janeiro.

Serena e Federer fora

A divulgação da lista de inscritos revelou algumas ausências importantes. Serena Williams é uma delas. A americana afirmou que não está fisicamente apta para disputar o Grand Slam. Ela não compete desde junho de 2021, quando abandonou na primeira rodada de Wimbledon.

Outro desfalque de peso no feminino é Bianca Andrescu, campeã do US Open em 2019. Ela se retirou momentaneamente do circuito e deve voltar apenas em meados de 2022. Naomi Osaka, atual campeã em Melbourne, está confirmada.

Entre os homens, Roger Federer segue em reabilitação de uma cirurgia no joelho e não compete. O também suíço Stan Wawrinka, campeão em 2014, é outro que segue afastado do circuito em recuperação de lesão.

Rafael Nadal e Dominic Thiem, que passaram o segundo semestre no departamento médico, estão confirmados no evento. O espanhol competirá pela primeira vez desde agosto, enquanto o austríaco, finalista do Grand Slam em 2020, ficou longe das quadras por seis meses se recuperando de uma lesão no pulso.

Globo Esporte