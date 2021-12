Empresário ameaça tirar Everton Cebolinha do Benfica: "Jorge Jesus está acabando com o jogador"

(Foto: Getty Images)





A utilização de Everton Cebolinha como ala em alguns jogos na temporada do Benfica tirou a paciência do empresário do brasileiro. O agente Márcio Cruz concedeu uma entrevista ao jornal "Record" depois de o atacante ser utilizado novamente com uma função também defensiva diante do Covilhã, na última quarta-feira. E ameaçou procurar um novo destino para seu cliente.

- Se continuar assim, vamos ter de tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para o colocar na posição dele, então não o ponha como ala.

Jorge Jesus está acabando com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando Everton está ganhando confiança e melhorando, ele (Jesus) o tira do time."

— Márcio Cruz, empresário de Everton Cebolinha

Márcio Cruz se mostrou incomodado com manifestações da torcida contra Cebolinha na partida pela Copa da Liga Portuguesa e destacou que o jogador de 25 anos foi contratado por conta dos gols e pela técnica "que Jorge Jesus viu no Brasil" e não por uma possível contribuição defensiva.

Entretanto, o "Record" destaca que uma possível saída de Cebolinha não é um processo fácil. Contratado quando Jorge Jesus retornou a Portugal, no começo da temporada passada, Everton tem contrato com o Benfica até 2025 e uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. O jornal cita que houve interessados em contratar Everton por empréstimo no começo da temporada, mas o clube nem mesmo cogitou a possibilidade.

Globo Esporte