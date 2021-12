Fluminense encara colombiano, e América-MG pega time paraguaio; veja duelos da Pré-Libertadores

A Conmebol realizou nesta segunda-feira o sorteio da fase preliminar da Libertadores, e os brasileiros Fluminense e América-MG já sabem quem vão enfrentar na Fase 2: o Tricolor enfrenta um colombiano, ou Deportivo Cali ou Millonarios. O Coelho terá pela frente o Guaraní, do Paraguai.

A indefinição do adversário do Fluminense ocorre porque falta a Colômbia indicar seu representante nesta fase.

Deportivo Cali e Tolima disputam na quarta-feira o segundo jogo da final do Colombiano - na partida de ida, em Cali, houve empate por 1 a 1. Se o Tolima for campeão, o Fluminense enfrentará o Deportivo Cali. Se o título ficar com o Deportivo Cali, o primeiro adversário tricolor na Libertadores será o Millonarios.

O chaveamento da Fase 3 também está definido. Caso avance, o Fluminense pegará Atlético Nacional, da Colômbia, ou quem passar do confronto entre Universidad César Vallejo-PER x Olimpia-PAR. O Tricolor deve mandar seus jogos nessas fases em São Januário, já que o Maracanã está fechado para troca do gramado.

- Estamos animadíssimos. Em 2008 foi a mesma história. Ano passado foi a mesma coisa. E fomos passando. Então, o Fluminense disputa a competição muito respeitado sempre. Acho que eles têm que estar preocupados. Começamos a trabalhar com um norte agora. Vamos para a Colômbia - disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em live feita pelo clube para acompanhar o sorteio.

Já o América, caso elimine o Guaraní-PAR e avance, enfrentará quem passar de Montevideo City Torque ou Barcelona-EQU x Universitario-PER.

Os jogos da segunda fase de América-MG e Fluminense acontecem entre as semanas dos dias 22 a 24 de fevereiro (ida) e 1 a 3 de março (volta). Quem passar da segunda e da terceira fase, entra na fase de grupos, com sorteio em abril. Quem cair na terceira fase, vai para a Copa Sul-Americana. Mas se for eliminado na segunda fase, fica fora de qualquer disputa continental em 2022.

Durante o sorteio, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou um aumento nas premiações de torneio organizados pela entidade a partir de 2022. O Campeão da Libertadores vai passar a receber 16 milhões de dólares. Já a Sul-America vai render 5 milhões de dólares ao seu vencedor. A Recopa, 1,6 milhão de dólares. A Libertadores feminina, 1,5 milhão de dólares

Confira os duelos:

Fase 1:

Montevideo City Torque-URU x Barcelona-EQU

Deportivo Lara-VEN x Bolívar-BOL

Universidad César Vallejo-PER x Olimpia-PAR





Fase 2: (equipes do mesmo país não podem se enfrentar)

Colômbia 3 (Deportivo Cali ou Millonarios) x Fluminense

Audax-CHI x Estudiantes-ARG

E2 (Bolívar-BOL ou Deportivo Lara-PER) x Universidad Católica-CHI

América-MG x Guaraní-PAR

E1 (Montevideo City Torque ou Barcelona-EQU) x Universitario-PER

Plaza Colonia-URU x The Strongest-BOL

Everton-CHI x Monagas-VEN

E3 (Universidad César Vallejo-PER ou Olimpia) x Atlético Nacional-COL



Globo Esporte