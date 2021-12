Jornal português afirma que Jorge Jesus permanecerá no Benfica

Jorge Jesus não trocará o Benfica pelo Flamengo, mesmo após a derrota desta quinta-feira por 3 a 0 para o Porto. É o que garante o site do jornal português "Record". Segundo a publicação, o treinador se reuniu nesta sexta com o presidente do clube, Rui Costa, e ficou acertada sua permanência.

A presença de dirigentes do Flamengo em Lisboa para tentar levar o treinador de volta para o rubro-negro irritou a direção do Benfica. No entanto, a má campanha da equipe na temporada, com seguidas manifestações da torcida de repúdio a Jorge Jesus, davam à comitiva do Flamengo esperança em um desfecho favorável.

No início da semana, o Mister se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo. Porém, em entrevista ao ge, afirmou que não há chance de deixar o clube português antes do fim de seu contrato, em maio.

A eliminação diante do rival Porto na Taça de Portugal soou como mais um passo a afastar JJ do Benfica, mas o desfecho da reunião citado pelo jornal "Record" pode significar o ponto final da novela. Ainda em Lisboa, os dirigentes rubro-negros seguem em busca de um nome no mercado lusitano para comandar o Flamengo em 2022.

Braz e Spindel adiaram o retorno ao Brasil para 30 de dezembro, justamente o dia do reencontro entre Benfica e Porto, dessa vez pelo Campeonato Português. Terceiro colocado, o time de Jorge Jesus está a quatro pontos de Porto e Sporting, que dividem a liderança. Uma nova derrota na reedição do clássico pode ser a esperança derradeira dos rubro-negros que torcem para um divórcio imediato de Jorge Jesus e Benfica.

