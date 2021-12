Tottenham estuda recurso contra eliminação, e Conte critica Uefa: "Merecemos decidir em campo"

O Tottenham estuda entrar com um recurso contra a decisão da Uefa, que eliminou o time inglês da Liga Conferência. A entidade deu a vitória ao Rennes no jogo da última rodada da fase de grupos, cancelada devido aos casos de Covid-19 no elenco dos Spurs.

Técnico do Tottenham, o italiano Antonio Conte criticou a decisão da Uefa. A partida era decisiva para a definição dos classificados à próxima fase da Liga Conferência. Com a derrota do Tottenham, o Vitesse, da Holanda, avançou em segundo lugar no grupo.

- Honestamente, para mim, para o clube e para os torcedores, é incrível a decisão da Uefa. É injusta. Nós merecemos decidir a classificação em campo, não no tribunal. Estou muito desiludido com a decisão da Uefa.

Com a decisão atual, o Tottenham ficou em terceiro lugar no grupo. O jogo contra o Rennes não foi o único adiado devido a casos de Covid no elenco: as partidas contra Brighton e Leicester, pelo Campeonato Inglês, também precisaram ser remarcadas.

- A Uefa declara que a partida da fase de grupos da Liga Conferência entre Tottenham e Rennes que estava inicialmente agendada para ser jogada em 9 de dezembro de 2021 foi abandonada pelo Tottenham. Desse modo, se perde a partida por 3 a 0 de acordo com o anexo J 3.1 do regulamento da Liga Conferência - diz o comunicado da entidade máxima do futebol europeu, citando o trecho no qual se diz que um time receberá o W.O por não ter comparecido ao jogo e não ter conseguido reunir pelo menos 13 atletas, entre eles um goleiro.

