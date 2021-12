Gabriel Casagrande conquista título inédito da Stock Car

Gabriel Casagrande entrou neste domingo para o seleto grupo dos campeões da história da Stock Car. O piloto chegou a Interlagos para última etapa do ano como líder do campeonato e confirmou o favoritismo. Casagrande garantiu o título inédito na carreira com dois pódios como terceiro colocado.

- Eu falei que eu ia tratar a corrida como se fosse mais uma e foi isso que eu fiz. Estou muito feliz - resumiu Casagrande, ainda emocionado, após a conquista.

Thiago Camilo, que no sábado deu adeus à possibilidade do tão sonhado primeiro título da Stock ao perder a pole, conquistou a vitória na primeira corrida, seguido de Daniel Serra, que ficou com segunda posição.

O pódio da segunda corrida foi formado por Ricardo Maurício, no lugar mais alto, e Ricardo Zonta, no segundo lugar. Casagrande repetiu a terceira posição. Com os resultados, o piloto do carro 83 fecha a temporada com 14 pódios.

Corrida 1

Preocupado em evitar acidentes e se manter na pista, Gabriel Casagrande, que tinha a pole, fez uma largada conservadora. Ele acabou ultrapassado logo de cara por Thiago Camilo, que, já sem chances de título, arriscou e avançou por fora, saindo da terceira para a primeira posição.

Daniel Serra, único adversário do piloto da Vogel na disputa da temporada, largou em segundo e se manteve atrás de Casagrande após a ultrapassagem de Thiago Camilo. O tricampeão da Stock Car, no entanto, recuperou logo na sequência o segundo lugar.

Serra ultrapassou Casagrande na parada dos boxes. Os dois fizeram pit-stop juntos. E com uma pequena demora na troca de pneus da equipe Vogel, Daniel retomou a posição. Por muito pouco, aliás, Daniel Serra não conseguiu a vitória da corrida. Isso porque ele acionou o botão de ultrapassagem na reta final e por só 220 milésimos não conseguiu superar Thiago Camilo na bandeirada.

Corrida 2

Com a inversão do grid, Gabriel Casagrande largou em oitavo na segunda corrida. E, mais uma vez, o piloto teve uma performance muito técnica. Com o adversário Daniel Serra embolado na largada, Casagrande permaneceu na pista com velocidade e prudência, ganhando naturalmente.

A segunda corrida foi também mais "movimentada" por causa de um acidente envolvendo Rubinho, Denis Navarro, Julio Baptista e Rafael Suzuki. O carro deste último, inclusive, chegou a pegar fogo na área de escape da pista.

