Benfica vê tempo curto até clássico e espera que Jorge Jesus peça demissão, diz jornal

(Foto: Manuel de Almeida/EFE)





A novela Jorge Jesus segue quente em Portugal. Com o interesse manifestado do Flamengo, o técnico continua pressionado no Benfica. O clube encarnado, por sua vez, não fará qualquer movimento antes do clássico contra o Porto, na próxima quinta-feira. Pelo contrário: espera que seja o Mister quem busque a saída, com um pedido de demissão, de acordo com o jornal "O Jogo".

Segundo o periódico, o Benfica, se decidisse demitir Jesus, precisaria arcar com o restante do salário do treinador até o resto da temporada. O valor gira em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,85 milhões na cotação atual).

Após a derrota por 3 a 0 para o Porto na Taça de Portugal, a situação para Jesus se tornou mais crítica no Benfica. A reunião do Mister com dirigentes do Flamengo, que seguem no país, também aumentou os questionamentos sobre a continuidade do treinador.

Segundo "O Jogo", o Benfica não demitiu Jesus também por questões de calendário. Com o clássico contra o Porto, pelo Campeonato Portugal, às vésperas de acontecer, não haveria tempo hábil para buscar um substituto para preparar a equipe com vistas ao jogo.

O clube, porém, se surpreendeu com a decisão de Jesus continuar o trabalho, sem pedir demissão, de acordo com o jornal. Em entrevista coletiva após a derrota, o auxiliar do Mister, João de Deus, afirmou que o intuito é cumprir o contrato com o Benfica.

- Perdemos um jogo, é verdade que estamos todos muito tristes e frustrados com o resultado. Mas a ideia, o intuito não se altera. Não vivemos do estado de espírito, ok? Vivemos do trabalho diário, das conquistas, quando conseguimos ter, e vivemos de melhorar e tentar melhorar a cada dia. Portanto, é uma questão que sinceramente... Eu posso lhe responder: digo que sim, mas acho que nem vale a pena - afirmou o auxiliar.

Eliminado da Taça de Portugal, o Benfica está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões e ocupa a terceira posição do Campeonato Português, a quatro pontos do líder Porto. Uma derrota no clássico da próxima quinta-feira dificultaria bastante as chances encarnadas de lutar pelo título nacional.

Globo Esporte