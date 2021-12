Corinthians anuncia novo contrato de patrocínio e mira R$ 111 milhões em 2022

(Foto: Felipe Szpak / Ag. Corinthians)





O dia foi de anúncios no Corinthians. Além da contratação de Paulinho, a diretoria alvinegra oficializou nesta quarta-feira a assinatura de um novo contrato de patrocínio ao clube.

Trata-se do grupo Taunsa, fabricante e fornecedor de produtos e serviços agrícolas e financeiros, que fechou com o Corinthians até 2023. O clube atrelou a chegada do patrocinador à contratação de Paulinho, anunciado nesta quarta-feira como reforços para 2022.

Não foi revelado em qual espaço da camisa alvinegra a empresa vai expor a sua marca. Segundo o clube, o acordo "prevê a participação do Grupo Taunsa em conteúdos, propriedades físicas e digitais do clube, além de ativações a serem divulgadas em breve."

Dois patrocinadores do Corinthians têm o contrato encerrando no fim deste mês: a Midea, que ocupa a parte superior das costas da camisa, e a Positivo, que exibe sua marca na barra traseira do uniforme.

O valor do acordo com a Taunsa também é mantido em sigilo.

O Timão vai encerrar 2021 com cerca de R$ 100 milhões em receitas de patrocínios e mira um crescimento de 11% na próxima temporada, alcançando R$ 111 milhões.

Esse valor engloba não só os acordos publicitários do time de futebol profissional, mas também das equipes feminina, de base e de outras modalidades esportivas.

Confira abaixo os patrocínios do uniforme do Corinthians e a validade de cada um deles:

Vitaminas Neo Química - Máster - Dezembro de 2025

Banco BMG - Mangas - Dezembro de 2026

Ale - Parte superior frontal da camisa - Agosto de 2022

Midea - Parte superior das costas - Dezembro de 2021

Positivo - Barra das costas da camisa - Dezembro de 2021

Mercado Bitcoin - Barra frontal da camisa - Dezembro 2022

Guaraná Poty - Parte traseira do calção - Dezembro de 2022

Galera Bet - Ombros - Julho de 2025

Cartão de Todos - Parte da frente do calção - Abril 2022



Globo Esporte