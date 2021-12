Cruzeiro avança em negociação e fica mais perto de acerto com Danilo Avelar

O Cruzeiro ficou mais próximo de finalizar a negociação com o lateral esquerdo e zagueiro Danilo Avelar. As partes avançaram nas tratativas nas últimas horas,. Existe tentativa de acerto definitivo entre a Raposa e o jogador. Para isso, é necessária a rescisão com o Corinthians.

Danilo Avelar tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022, mas está fora dos planos do clube paulista. Sem atuar há mais de um ano após uma lesão e episódio de injúria racial, o jogador é visto como boa opção para Vanderlei Luxemburgo. O staff do atleta confirmou o acerto próximo.

Na comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo, Avelar é visto como uma boa alternativa para a lateral esquerda, sua posição original, mas também para a zaga, setor que o Cruzeiro já realizou três contratações. A experiência do jogador no futebol também é levada em consideração.

O clube mineiro viu a situação de jogador como oportunidade de mercado, já que vinha trabalhando com a possibilidade de começar o ano com os jovens Matheus Pereira e Rafael Santos para a posição.

Avelar passou a apenas treinar no Corinthians, após o ato de racismo cometido no meio de 2021, e está há mais de um ano sem jogar uma partida oficial de futebol, já que vinha se recuperando do rompimento do ligamento cruzado no joelho direito, sofrido em outubro de 2020. Porém, não foi mais usado após o episódio do ato racista que admitiu ter cometido.

Ainda na gestão de Wagner Pires de Sá, em 2018, o nome do jogador chegou a ser colocado na mesa como opção de contratação.

Avelar tem 32 anos. Antes de jogar pelo Corinthians, atuou pelo Amiens (França), Torino e Cagliari (ambos da Itália), Karpaty (Ucrânia), Schalke 04 (Alemanha) e Rio Claro-SP.

Globo Esporte