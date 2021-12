Em novo sorteio, Real enfrenta PSG e Inter enfrenta Liverpool na Liga dos Campeões

Por Redação Blog do Esporte





A Uefa sorteou nesta segunda-feira (13) os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. No entanto, este foi o segundo sorteio da competição no dia. O primeiro sorteio passou por problemas técnicos, foi paralisado e os confrontos foram distribuídos novamente.

O problema ocorreu porque o Manchester United foi sorteado para um confronto contra o Villarreal, sendo que este jogo não seria possível. As duas equipes fizeram parte do mesmo grupo. Outro erro foi que, na hora do sorteio do adversário do Atlético de Madrid, o United não foi incluído. O primeiro confronto do time merengue foi contra o Bayern de Munique.

“Diante de um problema técnico com o software de um prestador de serviços externo que indica aos árbitros quais as equipes elegíveis para jogarem entre si, ocorreu um erro material no sorteio das oitavas de final da Uefa Champions League”, comunicou a entidade.

A situação repercutiu entre as pessoas que estavam no local do sorteio e jornalistas que acompanhavam a live. O Real Madrid, por sua vez, fará uma reclamação formal do ocorrido, já que no momento da confusão, seu confronto já estava definido, contra o Benfica. Agora a equipe encara o PSG.

Os confrontos das oitavas são:

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

Chelsea x Lille

Atlético de Madrid x Manchester United

Villarreal x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

PSG x Real Madrid