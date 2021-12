Mick Schumacher vai acumular vaga na Haas com reserva na Ferrari

(Foto: Lars Baron/Getty Images)





Mick Schumacher vai acumular funções em 2022. O piloto alemão, filho de Michael Schumacher, vai se dividir entre o posto de piloto da Haas com a função de reserva na Ferrari. Aos 22 anos, ele será um dos nomes alternativos da Scuderia, ao lado do italiano Antonio Giovinazzi.

Giovinazzi assumirá a função em 12 corridas, enquanto Schumacher ocupará as outras 11, quando o italiano correr na Fórmula E. Um piloto reserva substitui os pilotos regulares na F1 se eles não puderem correr.

Se for chamado em uma das provas do ano que vem, Mick Schumacher seria substituído na Haas pelo brasileiro Pietro Fittipaldi. Giovinazzi perdeu sua vaga na F1 no final da temporada, após três anos na Alfa Romeo. Mattia Binotto, chefe da Ferrari, elogiou o filho do heptacampeão Michael Schumacher.

- Ele é um piloto da Ferrari. Não devemos nos esquecer disso. Ele fez parte da academia e a razão de termos uma academia é para identificar quem pode ser o próximo piloto da Ferrari no futuro. Se eu olhar as últimas corridas, ele estava muito mais perto dos carros à frente, embora Haas realmente não tenha desenvolvido o carro. Portanto, o fato de ele estar mais perto mostrou que ele melhorou bastante na velocidade em si - disse.

Globo Esporte