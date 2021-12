Troyes denuncia racismo e xenofobia do Olympique de Marselha contra sul-coreano Suk

(Foto: John Berry/Getty Images)





O Troyes divulgou um comunicado nesta terça-feira no qual denuncia comportamento racista e xenófobo por parte do Olympique de Marselha, na partida entre as duas equipes, no último domingo. Os comentários preconceituosos foram direcionados ao atacante sul-coreano Hyun-Jun Suk, de 30 anos.

O jogo, realizado no Vélodrome, foi sem torcida, após punição à equipe de Jorge Sampaoli, e a transmissão captou algumas declarações do banco de reservas do Olympique quando Suk fez uma dividida com um atleta do time mandante.

– O samurai! Já nos cortou duas vezes – disse uma pessoa.

– Ele vai fazer sushi – afirmou outra pessoa do time de Marselha.

O Troyes reiterou que essas palavras “são simplesmente inaceitáveis e prejudicam uma disciplina, o futebol, que é essencialmente multicolorido e multicultural”. O clube reiterou que está dando apoio a Suk e espera ações contra o comportamento do time rival.

Segundo a imprensa francesa, o Comitê Disciplinar da LFP (Liga que organiza o Campeonato Francês) vai analisar o caso. O Olympique de Marselha foi punido duas vezes na atual temporada. Primeiro, após confusão com a torcida do Nice, que causou a anulação da partida, e depois por incidentes em um jogo contra o Angers.

Suk, atacante de 30 anos, está no futebol francês desde 2018 e está em sua terceira temporada no Troyes. Ele não se manifestou sobre o episódio. O Olympique de Marselha também não se posicionou.

Globo Esporte