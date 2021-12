Após fim do contato com Botafogo-SP, Victor Bolt se despede e vai jogar futebol 7

(Foto: João Victor Menezes/Agência Botafogo)





O volante Victor Bolt anunciou a despedida do Botafogo-SP por meio das redes sociais. Após ter o contrato encerrado na última segunda-feira, dia 6, o jogador não obteve a renovação e fez o anúncio da saída.

Logo depois, o atleta foi contratado como reforço do Resenha, time de Piauí que conta com Zé Roberto e Léo Moura e que disputa o Brasileiro de futebol 7, a Liga Fut7. O anúncio foi feito já nesta terça-feira, horas depois da despedida do volante, anunciada nesta segunda-feira à noite.

- Foram dosi anos de muita luta, trabalho, alegria, tristeza, sorrisos e choros. Mas foram anos de aprendizados, em que conheci pessoas fantásticas e que levarei apra o resto da vida. Agradecer a todos que estiveram comigo nestes dois anos de pandemia, quando tivemos de nos reinventar para conseguir a caminhada. Venho de coração agradecer e dizer que foi um rpazer vestir essa camisa - escreveu o jogador.

Bolt é o quarto atleta a deixar o clube após o encerramento do vínculo, ao menos que tenha manifestado de forma oficial a saída. Antes dele, Os atacantes Walter e Rafael Marques e o lateral-direito Rodrigo Ferreira já se despediram da equipe. O goleiro Igor Bohn, com contrato até o próximo dia 31, ainda negocia a permanência.

Alguns jogadores também estão com vínculos encerrados, mas ainda não tiveram a situação oficializada: Caio Bolonhin (GOL), Fabão (ZAG), Luan Silva (MC) e Pará (LE). O Bota estreia no Paulistão no dia 26 de janeiro, contra o Santo André, no estádio Santa Cruz.

Globo Esporte