Araraquara vence o Santo André e leva título inédito no Campeonato Paulista de basquete feminino

(Foto: Ellen Costa / Sesi Araraquara)





O Sesi Araraquara suportou a pressão no Grande ABC, soube reagir na hora certa e levou para casa o título inédito no Campeonato Paulista de Basquete Feminino.

Com a precisão e a garra de Sossô, Érika Leite e companhia, a equipe comandada por Fábio Appolinário venceu o Santo André por 62 a 53 nesta quarta-feira no Ginásio Prefeito Celso Daniel e virou a série em 2 a 1 nos playoffs finais.

A ala Sossô foi a cestinha com 24 pontos pelo Sesi, que também teve 14 pontos marcados por Érika Leite e 11 de Aline Moura. Juliana, também da equipe de Araraquara, foi a melhor nos rebotes, com 10 jogadas, e Bia foi a que mais acumulou assistências, com 6.

Pelo Santo André, o destaque ficou com Jaqueline, que marcou 18 pontos, além de Glenda, com 12.

Ao longo do campeonato, o Sesi teve nove vitórias e seis derrotas. O time cresceu na reta final ao eliminar Catanduva, nas quartas de final, e depois o Ituano, atual campeão brasileiro, nas semifinais. Nas finais, a equipe perdeu em casa a primeira partida para o Santo André, mas conseguiu forçar o terceiro jogo ao vencer no segundo confronto, já no Grande ABC.

Sesi começa dominando

No primeiro tempo, nem parecia que o Sesi Araraquara jogava fora de casa. Ignorando a pressão da torcida no Grande ABC, o time dominou e abriu dez pontos de vantagem, na parcial de 21 a 11, em uma postura mais assertiva do que a do Santo André, com boas jogadas de contra-ataque e 64% de aproveitamento e cestas de Gabriela Soares, Érika Leite e Bia.

Em um segundo quarto mais paralisado, a equipe de Arilza Coraça começou reagindo, com mais acertos no garrafão e nas roubadas de bola. A diferença caiu para cinco e o técnico Fábio Appolinário foi o primeiro a pedir tempo, o que parece ter surtido efeito, com um Sesi mais atento. Arilza também pediu pausa e a diferença caiu para apenas três pontos com investidas da ala Jaqueline.

A menos de 30 segundos do fim, Appolinário ainda chamou as jogadoras para o banco para tentar conter a reação em quadra e o otimismo que crescia na torcida adversária, que gritava “é campeão”, mesmo com o placar ainda desfavorável, de 28 a 25.

Glenda brilha e Santo André vira

A estrela de Glenda brilhou no terceiro quarto e foi determinante para mudar, a menos naquele momento, o clima do jogo. Com bolas precisas e determinantes da ala-pivô, além de acertos em jogadas como de Ariadna, a equipe de Arilza virou e abriu uma diferença de sete pontos, diante de um Araraquara mais nervoso, com erros de passe e de arremesso.

Fábio Appolinário pediu tempo a menos de cinco minutos do fim e, na volta, Glenda ainda marcou para as donas da casa, mas o Santo André caiu de produção, e o Sesi evoluiu. No fim, Gabriela Soares, a Sossô, marcou de três reduzindo a vantagem do Santo André para três, com o placar de 43 a 40 para o time do Grande ABC. Nada estava definido.

Da reação ao título

O período decisivo reuniu o que havia de melhor nas equipes dentro de quadra. Santo André tinha Sassá e Glenda, mas Sesi tinha Sossô, Érika Leite, e Aline, que, na pisadinha, despistou a marcação, e reduziu para dois pontos a diferença.

Em bola de meia distância, Jaqueline converteu para o Santo André. Aline errou dois lances livres, mas Érika Leite, que já havia acertado em uma cobrança de falta, converteu de fora do garrafão e deixou tudo igual, além do clima ainda mais tenso, no Celso Daniel.

As meninas do Santo André fecharam a marcação e Ariadna literalmente se jogou para interceptar uma bola no contra-ataque do Sesi, mas a história do jogo estava prestes a ser mudada.

Na sequência, Érika Leite e Sossô viraram o marcador para as visitantes a menos de quatro minutos do término. Bia marcou de três, Juliana converteu mais dois pontos e a vantagem subiu para oito. Arilza ainda pediu tempo e, no retorno, Sassá tomou a bola de Sossô, Lays deu assistência importante para Jaqueline marcar. Mas o Sesi seguia firme e voltou a converter com Aline.

O Santo André ainda reagia com Glenda e companhia, mas o tempo foi se esgotando até o grito final de campeão do Araraquara.

Globo Esporte