Atlético-MG recebe R$ 33 milhões por título do Brasileiro e mira R$ 145 milhões em prêmios no ano

A temporada é mágica para o torcedor do Atlético-MG: campeão mineiro, do Brasileiro (após 50 anos) e ainda há chance de título na Copa do Brasil. O sucesso rende também excelente retorno financeiro. A taça do Brasileirão, conquistada nesta quinta-feira após a histórica virada sobre o Bahia, garantiu mais R$ 33 milhões aos cofres alvinegros.

Levando em consideração os resultados da temporada até aqui, o clube já garantiu R$ 112 milhões em bônus por resultados nas competições. O Galo abocanhou:

Libertadores: R$ 40,9 milhões

Brasileirão: R$ 33 milhões

Copa do Brasil: R$ 38,15 milhões (podendo chegar a R$ 71,15 milhões)

A quantia considera as fases passadas pelo clube na Copa do Brasil (eliminou Remo, Bahia, Fluminense e Fortaleza) e o prêmio garantido de R$ 23 milhões pela presença na finalíssima. Esse é o valor que o vice receberá. Se o Galo erguer a taça, colocará mais R$ 33 milhões no bolso (a diferença entre o que campeão da Copa leva - R$ 56 mi, e o que o vice ganha - R$ 23 mi).

Em caso de título na Copa do Brasil, o Atlético-MG encerrará o ano com R$ 145 milhões em prêmios. Vale lembrar que o Campeonato Mineiro, vencido pelo Galo, não premia quem leva para casa a taça.

Caso o Atlético-MG conquiste a Copa do Brasil, o valor arrecadado com premiações é suficiente para arcar com os gastos totais que o clube teve no primeiro semestre deste ano com o futebol profissional: R$ 137 milhões.

O ano também foi rentável para o Galo no que diz respeito à bilheteria. Apesar de os portões terem sido abertos apenas no segundo semestre de 2021, em função da pandemia do novo coronavírus, o clube já bateu a meta orçamentária e ultrapassou R$ 20 milhões de renda líquida, ainda com dois jogos a fazer no Mineirão.

