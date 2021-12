CBLOL 2022: Flamengo anuncia novo elenco no Maracanã

O Flamengo anunciou o time de League of Legends para a temporada 2022 do Campeonato Brasileiro (CBLOL) no Maracanã, no Rio de Janeiro. O locutor do estádio leu, antes do jogo de futebol do Rubro-Negro contra o Santos pelo Brasileirão, nessa segunda-feira, os nomes do topo Felipe "Sorry/Boal", do caçador Wyllian "asta", do meio Arthur "Tutsz", do atirador Luiz Felipe "flare", do suporte Gabriel "Bounty" e dos treinadores Guilherme "Snowlz" e César "juc". Além disso, o telão do Maracanã exibiu o vídeo de apresentação do elenco.

Com exceção de Tutsz, que jogou o CBLOL em 2021, os demais atletas saíram da equipe que disputou - e venceu - as duas edições do CBLOL Academy. O técnico Snowlz também subiu da base para o elenco principal e terá juc, que estava na LOUD, como assistente.

O Rubro-Negro venceu os dois splits do CBLOL Academy em 2021, enquanto que, no CBLOL principal, a equipe teve bons inícios de campeonato, mas caiu de rendimento e acabou eliminada nos playoffs.

Ao mesmo tempo em que dá oportunidade a jogadores da base que brilharam no CBLOL Academy, o Flamengo economiza na montagem do elenco, recorrendo a opções caseiras com remunerações mais baixas do que as de medalhões como o caçador Filipe "Ranger" e o topo Sang-won "Parang", que defenderam o clube em 2021 e saíram. O atirador Lucas "Netuno", o suporte Ygor "RedBert", o técnico turco Serdar "Pades" e o positional coach Luis Felipe "Absolut" também deixaram a organização.

O Flamengo alega que a promoção dos jogadores da base não tem a ver com economia de dinheiro, mas sim com "lapidação de talentos e DNA, já que todos aprenderam o que é ser Flamengo e estão muito motivados", segundo argumentaram o manager de League of Legends do Flamengo, Davi "Davisit0", e a representante da Simplicity Esports no Brasil, Laila Cavalcanti Loss, em comunicado, em novembro, quando o ge noticiou as contratações. A Simpliticy é a empresa norte-americana que administra a divisão de esportes eletrônicos do Rubro-Negro.

