Hugo Calderano vence jogador da Nigéria e está nas semis do WTT Cup Finals

(Foto: Yong Teck Lim/Getty Images)





O mesatenista Hugo Calderano está nas semifinais do WTT Cup Finals, que reúne a nata do tênis de mesa na OCBC Arena, em Cingapura. O brasileiro passou pelo nigeriano Quadri Aruna, 13º do mundo, por três sets a um, parciais de 11/6. 6/11, 11/8 e 11/4, nas quartas de final, nesta segunda-feira.

Quarto do ranking e segundo cabeça de chave, Calderano encara agora Tomokazu Harimoto, do Japão, quinto do mundo. O duelo acontece ainda nesta segunda, às 10h15, horário de Brasília. Quem passar pega, na final, o vencedor do confronto entre os chineses Fan Zhendong (primeiro do ranking) e Chuqin Wang (17º).

Em formato de eliminatórias, o WTT Cup Finals reúne 16 jogadores e acontece de 4 a 7 de dezembro. A competição substitui o tradicional ITTF Grand Finals, que, em 2020, teve o nome de ITTF Finals. O torneio fecha a temporada 2021 do WTT, o novo circuito internacional do tênis de mesa.

