Jogador da NFL anuncia aposentadoria para se dedicar aos esports

Jogador da National Football League (NFL), liga dos Estados Unidos de futebol americano, Kenny Vaccaro anunciou a aposentadoria, nesta quarta-feira, para se dedicar ao esporte eletrônico. Durante oito temporadas, Vaccaro esteve junto ao New Orleans Saints, entre 2013 e 2017, e ao Tennessee Titans, entre 2018 e 2020. Agora, o ex-safety se uniu aos empresários Hunter Swensson e Cody Hendrix para lançar a Gamers First, chama também de G1.

Criada em Austin, no Texas, ela contará, inicialmente, com criadores de conteúdo de Destiny e quatro jogadores profissionais, além de um treinador, de Halo. Entretanto, ainda não há nenhuma perspectiva da organização atuar em modalidades mais populares dos esports.

De acordo com o próprio jogador, esta foi uma decisão tomada depois de muito tempo de reflexão. Além disso, ele também destacou que sempre teve o desejo de se lançar no mundo do esporte eletrônico, por mais que ainda não o tivesse feito. Agora, ele quer conseguir levar toda a estrutura e direcionamento que conseguiu durante a carreira.

- Essa é a realização de um sonho de longa data para mim. E, embora o futebol tenha sido o que me definiu, o G1 é uma prova para os outros atletas de que a vida não acaba só porque você pendura o capacete. Você pode se reinventar - revelou Vaccaro.

Globo Esporte