Lucas Rabelo e Rayssa são os campeões de street do STU

(Foto: Clara Casé)





Lucas Rabelo e Rayssa Leal foram os grandes campeões do skate street do STU Open. A modalidade fechou a competição com atuações impecáveis dos grandes nomes do skate brasileiro. Pelo lado masculino, Lucas Rabelo, atual vice-campeão mundial, foi absoluto e ficou com a vitória. No feminino Rayssa Leal ficou com o caneco selando um ano espetacular.

A competição agitou a Praça Duó no Rio de Janeiro. Lucas Rabelo liderou a competição masculina do início ao fim. O cearense se sagrou campeão com uma manobra espetacular de 9.62 pontos. Eduardo Neves e João Lucas Alves completaram o pódio.

O STU marca um fim de uma ano mágico na carreira de Lucas Rabelo. O skatista foi vice-campeão do Mundial de Skate Street e medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos Júnior, tudo isso em um intervalo de menos de um mês.

- É o melhor ano da minha vida, posso dizer assim. Eu pude andar de skate, mais feliz do que nunca, estar de volta na minha casa, no Brasil. E poder ter ganhado aqui foi sensacional. Depois de ter vindo de outras vitórias, outras competições, nada melhor do que chegar e ganhar em casa, recebendo esse carinho brasileiro. - completou Lucas após sua vitória.

A competição feminina fechou o evento. Rayssa e Pâmela disputaram nota a nota o título. Mas quem levou o caneco para casa foi Rayssa Leal. A Fadinha do skate fez uma atuação exemplar abusando das manobras de alto nível de dificuldade. Pâmela ficou com a segunda colocação. O terceiro lugar foi de Virgínia Fortes, a niteroiense de 18 anos.

Globo Esporte