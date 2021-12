Série D de 2022 tem 62 dos 64 participantes definidos; veja lista de clubes

(Foto: Rafael Melo/Santa Cruz)





Falta pouco para que sejam conhecidos todos os 64 participantes da edição de 2022 da Série D do Campeonato Brasileiro. Até o momento, 62 clubes têm vaga assegurada na competição - restando apenas definições no Tocantins e no Maranhão.

Em ambos os casos, as competições classificatórias estão marcadas para dezembro. No Campeonato Tocantinense, último Estadual a ser finalizado no país, Interporto, Palmas, Tocantinópolis, Araguacema e Nova Conquista/Paraíso disputam o título e, consequentemente, os direitos de disputar Série D, Copa do Brasil e Copa Verde na próxima temporada.

Com direito a duas vagas, o Maranhão tem o Moto Club, atual vice-campeão estadual, como primeiro representante. A segunda vaga está sendo definida na Copa da Federação Maranhense de Futebol - que retorna ao calendário após ser cancelada em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, oito equipes lutam pelo troféu: Bacabal, IAPE, Imperatriz, Juventude Samas, Pinheiro, São José, Cordino e Tuntum.

Classificados

Entre o final de outubro e todo mês de novembro, cinco times obtiveram classificação para a Série D de 2022: Trem (campeão amapaense), São Bernardo (campeão da Copa Paulista), Pérolas Negras (campeão da Copa Rio), Nova Venécia (campeão da Copa Espírito Santo), além da Juazeirense - que herdou uma vaga via Campeonato Baiano pela inviabilidade de realização da Copa Estadual.

Os 64 clubes serão divididos em oito grupos de oito times cada. O critério para separação das chaves, mais uma vez, será regional. A prioridade é encurtar as distâncias a serem percorridas durante as 14 rodadas da primeira fase. Os quatro primeiros colocados avançam para a segunda etapa, onde os 32 classificados se enfrentam em 16 duelos no formato ida e volta.

Clubes do Norte na Série D 2022

Acre: Humaitá e Rio Branco

Amapá: Trem

Amazonas: Amazonas e São Raimundo

Pará: Castanhal e Tuna Luso

Rondônia: Porto Velho

Roraima: Náutico e São Raimundo

Tocantins: 1 vaga em aberto





Clubes do Norte na Série D

Alagoas: ASA e CSE

Bahia: Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Jacuipense e Juazeirense

Ceará: Crato, Icasa e Pacajus

Maranhão: Moto Club e 1 vaga em aberto

Paraíba: São Paulo Crystal e Sousa

Pernambuco: Afogados, Salgueiro e Santa Cruz

Piauí: 4 de Julho e Fluminense

Rio Grande do Norte: América e Globo

Sergipe: Lagarto e Sergipe





Clubes do Centro-Oeste

Distrito Federal: Brasiliense e Ceilândia

Goiás: Anápolis, Grêmio Anápolis e Iporá

Mato Grosso: Ação e Operário

Mato Grosso do Sul: Costa Rica





Clubes do Sudeste

Espírito Santo: Real Noroeste e Nova Venécia

Minas Gerais: Caldense, Pouso Alegre e URT

RIo de Janeiro: Nova Iguaçu, Pérolas Negras e Portuguesa

São Paulo: Ferroviária, Inter de Limeira, Oeste, Santo André e São Bernardo





Clubes do Sul

Paraná: Paraná, Azuriz, FC Cascavel e Cianorte

Santa Catarina: Juventus, Marcílio Dias e Próspera

Rio Grande do Sul: Aimoré, Caxias e São Luiz