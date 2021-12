STJD denuncia Deyverson, Dudu e Fred por confusão no Fluminense x Palmeiras; trio pode pegar gancho

(Foto: André Durão)





A confusão que rolou ao fim da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, no Maracanã, no último dia 14, segue rendendo para Fred e Deyverson, expulsos na ocasião. Os dois atacantes serão julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira e correm o risco de desfalcarem suas equipes nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Além deles, Dudu, do Verdão, que recebeu cartão vermelho após falta dura em Samuel Xavier nos minutos finais, também será julgado.

Fred, do Fluminense, foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode pegar até nove jogos de suspensão no total: de uma a três partidas por praticar ato desleal ou hostil (artigo 250 §1° II), e de uma a seis partidas por ofender o árbitro (artigo 243-F §1°), a quem chamou de "frouxo", segundo relatado na súmula:

"Após ser expulso, bate palmas ironicamente em minha direção, proferindo as seguintes palavras: "seu frouxo, seu frouxo!", sendo contido pelo seus companheiros e, o mesmo insistia em vir em minha direção".

Deyverson também foi denunciado em dois artigos do CBJD, podendo pegar gancho até 13 jogos ao todo: de uma a três partidas por praticar ato desleal ou hostil (artigo 250 §1° II), e de seis a 10 partidas por participar de rixa, conflito ou tumulto (artigo 257 §1°). Ele foi considerado pelo árbitro na súmula como o responsável pela confusão em campo:

"Após o término da partida, empurra seu adversário sr. Frederico Chaves Guedes, nº 09, em ato continuo ao 1º conflito, dando início a um novo. Continua, persistentemente, provocando com gestos seus adversários e sendo o principal causador do conflito generalizado. Após ser expulso, sai imediatamente em direção a seu vestiário, conduzido por seus companheiros".

Já Dudu, expulso por falta em Samuel Xavier, foi denunciado por praticar agressão física (artigo 254-A §1° II) e pode pegar de quatro a 12 partidas. A descrição do árbitro na súmula foi:

"Após receber uma falta, com o jogo paralisado, atinge com o pé seu adversário, configurando uma conduta antidesportiva".

Se punidos com mais de um jogo (cumprido pela suspensão automática), Fred vai desfalcar o Fluminense já no domingo, às 16h (de Brasília), no jogo contra o Bahia na Fonte Nova, enquanto Deyverson e Dudu ficarão fora da partida diante do Athletico-PR na segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada.

Relembra a confusão:

Tudo começou quando Deyverson, atacante do Palmeiras que não atuou na partida, foi até o centro do campo tirar satisfações com Samuel Xavier, lateral tricolor que trocou farpas com Dudu e gerou a expulsão do atacante pelo segundo amarelo nos minutos finais do jogo. Na sequência, o zagueiro David Braz, do Fluminense, empurrou o adversário para afastá-lo do local. Outros jogadores se meteram no tumulto. Houve empurra-empurra e muito bate-boca.

Fred, do Fluminense, e Luan, do Palmeiras, eram alguns dos mais exaltados. O camisa 9 tricolor insistiu na discussão com Deyverson, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, chamando o árbitro de "frouxo". O atacante palmeirense também levou cartão vermelho e foi apontado na súmula como causador do tumulto. Já David Braz levou cartão amarelo. Ao todo, foram sete amarelos e três vermelhos na partida.

