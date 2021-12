Vaiado pela torcida, Jorge Jesus não tem permanência garantida no Benfica, diz jornal português

(Foto: PAULO NASCIMENTO / AFP)





A situação do técnico Jorge Jesus no Benfica, que já era incerta, ficou ainda pior após a derrota de sexta-feira por 3 a 1 para o Sporting, no Estádio da Luz. As vaias da torcida e os lenços brancos agitados, sinal típico de adeus no futebol do país, soaram como um alerta para a direção, que já não descarta a saída do ex-técnico do Flamengo no meio da temporada.

Segundo o jornal "Record", a diretoria do Benfica já discute a demissão de JJ antes do fim do primeiro turno do Campeonato Português. Com 13 rodadas disputadas, o Benfica é o terceiro colocado, com 31 pontos, atrás dos rivais Porto e Sporting, que dividem a ponta com 35.

Outro jornal português, "A Bola", destaca que Jorge Jesus está mais isolado no clube desde a saída do presidente Luís Filipe Vieira, que o trouxe em 2020, convencendo-o a romper o contrato recém-renovado com o Flamengo.

Ainda segundo "A Bola", os jogos de dezembro têm caráter decisivo para a permanência de JJ até o fim da temporada europeia. A primeira "final" será na quarta-feira, quando o Benfica receberá o Dínamo de Kiev na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa.

Terceiro colocado do Grupo E, o Benfica só se classifica para as oitavas de final se vencer o time ucraniano e o Barcelona, segundo com sete pontos, não derrotar o líder e já classificado Bayern de Munique na Alemanha. No Português, o Benfica tem ainda três jogos a fazer este ano, contra Famalicão, domingo, fora de casa, Marítimo, dia 19, na Luz, e o clássico com o Porto, dia 29, no Estádio do Dragão.

Enquanto o Benfica avalia a situação de JJ, a torcida do Flamengo acompanha a escolha do novo treinador pela diretoria rubro-negra, reeleita neste sábado. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, admitiu que um eventual retorno de Jesus é uma das opções estudadas, mas não revela pressa para a escolha. Outro português, Carlos Carvalhal, do Braga, também está no radar do Flamengo.

- O Jorge tem contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar de Jorge Jesus até pela situação dele no Benfica nesse momento. A gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro - disse Braz após a reeleição do presidente Rodolfo Landim.

Globo Esporte