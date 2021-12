WSL: Samuel Pupo e João Chumbinho se classificam para a elite do surfe

(Foto: Brent Bielmann)





Dois dos maiores talentos da nova geração do surfe brasileiro, Lucas Chumbinho e Samuel Pupo garantiram neste domingo a qualificação para a elite mundial do surfe (CT) em 2022. A classificação veio após a conclusão da última etapa do Challenger Series, que terminou com a vitória do bicampeão mundial John John Florence nas ondas de Haleiwa, no Havaí.

Irmão mais novo do top mundial Miguel Pupo, Samuel chegou à decisão deste domingo em Haleiwa e acabou na quarta posição na final. O resultado o assegurou a nona posição do ranking da divisão de acesso, que classifica os 12 melhores para a elite em 2022. Samuel vai ter a chance de competir ao lado do irmão Miguel Pupo, integrante do CT desde 2011.

Já Chumbinho, irmão mais novo do campeão mundial de tow-in Lucas Chumbo, teve que torcer para não ser ultrapassado por seus rivais no ranking final, o que acabou acontecendo no último dia da competição em Haleiwa. Ele garantiu a classificação ao terminar na 12ª posição do ranking de acesso.

"Ct 2022 ! Sem palavras agora ! Obrigado a minha família amigos e as pessoas do meu lado", escreveu Chumbinho em suas redes sociais.

Os dois surfista de 21 anos farão companhia a outros 7 brasileiros no masculino em 2022. Além do tricampeão mundial Gabriel Medina e do campeão olímpico Italo Ferreira, o time brasileiro terá o vice-campeão mundial Filipe Toledo, Yago Dora, Deivid Silva, Jadson André e Miguel Pupo. Já no feminino a única brasileira confirmada é a vice-campeã mundial Tatiana Weston-Webb.

Globo Esporte