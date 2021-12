Zé Ricardo assina com o Vasco e vai comandar o time em 2022

Zé Ricardo está de volta ao Vasco e vai comandar o time em 2022. O treinador, que estava apalavrado, resolveu suas pendências no Qatar SC, seu último clube, e assinou contrato na noite deste sábado. O vínculo será de um ano, com opção de renovação por mais uma temporada em caso de acesso à Série A. O técnico está no Catar e prepara a mudança para o Brasil.

O anúncio oficial ocorreu logo após a assinatura do vínculo. Ao site do clube, Zé Ricardo disse que "o Vasco merece voltar à elite".

– Estou muito feliz em poder voltar para a Colina Histórica. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar a elite – disse o treinador.

Vasco e Zé Ricardo já haviam alinhado o acordo há aproximadamente uma semana, mas o treinador precisava resolver sua situação com seu ex-clube clube, o Qatar S.C. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Aos 50 anos, Zé Ricardo retorna ao clube para sua segunda passagem. Na primeira, entre 2017 e 2018, pegou o time em situação delicada no Campeonato Brasileiro e o conduziu à Libertadores. Foi a última participação do clube carioca na competição.

Zé Ricardo era a primeira opção de Jorge Salgado ao assumir a presidência do Vasco. Na ocasião, durante o período de transição, ele tentou a contratação do treinador, que recusou o convite. Vanderlei Luxemburgo então assumiu o time e acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro.

A data de apresentação do novo treinador do Vasco ainda não foi definida.

Globo Esporte