Ajax acerta venda de David Neres ao Shakhtar Donetsk por 15 milhões de euros

O Ajax acertou a venda do atacante David Neres, de 24 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A transferência vai ser concluída por 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões, na cotação atual), mais bônus e variáveis. O São Paulo tem direito a 3% do valor devido ao mecanismo de solidariedade e deve embolsar cerca de R$ 2,85 milhões.

A informação foi divulgada pelo jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano, e o jornal holandês De Telegraaf e confirmada pelo ge. Neres deixa o futebol holandês após cinco anos e meio e vai assinar contrato com o Shakhtar até junho de 2026.

Quando vendeu o jogador ao Ajax, em 2016, o São Paulo chegou a ficar com 20% dos direitos econômicos de Neres, mas negociou essa fatia na ida de Antony ao time holandês, em 2020. Os 3% aos quais o Tricolor ainda tem direito correspondem ao período em que o atacante atuou na equipe brasileira, até os seus 19 anos.

Segundo a imprensa holandesa, a venda de David Neres abre espaço para que o Ajax contrate o ponta Bergwijn, do Tottenham, por um valor semelhante à quantia que vai receber do Shakhtar.

David Neres fez 47 gols em 180 jogos com a camisa do Ajax. Conquistou duas vezes o Campeonato Holandês e a Copa da Holanda. Ele foi um dos destaques da campanha que levou a equipe à semifinal da Liga dos Campeões em 2019 e, posteriormente, foi campeão da Copa América com o Brasil naquele ano.

Entretanto, o brasileiro perdeu espaço no time titular do Ajax desde a chegada de Antony. Em 2020/21, Neres esteve em 39 partidas, das quais 21 como titular. Na atual temporada, ele atuou desde o início apenas seis vezes nos 22 jogos que esteve em campo.

O ex-São Paulo tinha contrato com o Ajax até 2023 e, caso não fosse negociado, o time holandês poderia perder a oportunidade de faturar algo com o jogador.

David Neres vai ser o 12º brasileiro do elenco do Shakhtar Donestk. Além dele, estão no clube os laterais Dodô e Ismaily, os zagueiros Vitão e Marlon, os meio-campistas Marcos Antônio, Maycon e Alan Patrick, e os atacantes Tetê, Fernando, Pedrinho e o naturalizado ucraniano Júnior Moraes.

