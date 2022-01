Djokovic comprou ações de empresa que pesquisa tratamento para Covid, diz agência

(Foto: Kelly Defina/Getty Images)





Após ser banido do Aberto da Austrália e ter seu visto cancelado por não estar vacinado, o tenista Novak Djokovic voltou às manchetes da editoria de saúde. Desta vez, o nome do número 1 do mundo foi vinculado a uma empresa de biotecnologia dinamarquesa. Segundo a agência de notícias Reuters, o sérvio teria adquirido ações da QuantBioRes, que está pesquisando e desenvolvendo um tratamento médico para combater a Covid-19.

De acordo com Ivan Loncarevic, executivo-chefe da QuantBioRes, Djokovic teria comprado 80% da empresa em junho de 2020. A empresa tem cerca de 11 pesquisadores trabalhando na Dinamarca, na Austrália e na Eslovênia. O CEO enfatizou que a equipe está trabalhando em um tratamento, não em uma vacina.

A empresa estaria desenvolvendo um peptídeo, que inibe o coronavírus de infectar a célula humana, e espera lançar testes clínicos na Grã-Bretanha neste verão.

Procurado, o porta-voz de Djokovic não respondeu nem fez comentários sobre o envolvimento do atleta com a empresa de biotecnologia.

