CBF demite Duda Luizelli do cargo de coordenadora de seleções femininas

(Foto: Thais Magalhães/CBF)





Duda Luizelli está deixando o cargo de coordenadora de seleções femininas por decisão tomada pela CBF. A dirigente entrou na Confederação Brasileira de Futebol ainda em setembro de 2020. Nesse tempo, esteve no processo de montagem do calendário do Brasil em relação a amistosos, entre eles, o Torneio da França, que ocorrerá em fevereiro, no país europeu diante de Holanda, donas da casa e Finlândia.

Entre outras ações, buscou apoio para garantir a despedida de Formiga, que ocorreu, em Manaus, no final de novembro em torneio realizado diante de Índia, Venezuela e Chile. O banner para a camisa 8 colocado na sede da entidade na Barra da Tijuca também foi uma ação dela e da coordenadora de competições femininas, Aline Pellegrino.

Antes de seguir para CBF, Duda era responsável por coordenar todo o futebol feminino do Internacional desde as categorias de base. Quando assumiu o cargo na Confederação Brasileira, o presidente era ainda Rogério Caboclo. Em agosto de 2021, assumiu Ednaldo Rodrigues no lugar no antecessor, afastado pela Comissão de ética. Um novo nome para o cargo de Duda. A CBF ainda não se pronunciou sobre a saída e fará um comunicado ao longo do dia.

