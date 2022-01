Nadal vai à final do Australian Open e fica perto de feito histórico

(Foto: Getty Images)





Rafael Nadal está na final do Australian Open. O tenista espanhol venceu o italiano Matteo Berrettini em 3 sets a 1, parciais 6/3, 6/2, 3/6 e 6/3, e garantiu seu lugar na decisão em Melbourne. De quebra, se aproximou de um feito histórico. Se levantar o troféu no próximo domingo, Nadal vai se isolar como maior campeão de Grand Slams de todos os tempos. Na decisão, vai enfrentar o russo Daniil Medvedev, que venceu o grego Stefanos Tsitsipas na outra semifinal.

Atualmente, Nadal está empatado com Novak Djokovic e Roger Federer, todos com 20 conquistas nos quatro maiores torneios do circuito. Se vencer no domingo, Nadal vai se isolar no topo com 21 troféus de Grand Slams.

Contra Berrettini, Nadal soube aproveitar suas chances e dominar quase o jogo inteiro. Com quebras logo no início dos dois primeiros sets, o espanhol assumiu o controle da partida e abriu vantagem na disputa, com 6/3 e 6/2.

No terceiro set, o italiano quis reagir e diminuiu a diferença ao vencer a parcial por 6/3. Mas foi só um último respiro. Nadal retomou o comando da partida no quarto set e fechou o jogo 6/3, marcando 3 sets a 1.

Medvedev bate Tsitsipas

Na outra semifinal, Daniil Medvedev teve jogo duro contra o grego Stefanos Tsitsipas. Principal cabeça de chave em Melbourne na ausência de Djokovic, o russo bateu o rival por 3 sets a 1, parciais 7/6 (5), 4/6, 6/4 e 6/1. Com a vitória, Medvedev vai em busca de seu primeiro título no Australian Open. Em 2021, ele também chegou à final, mas foi derrotado por Djokovic.

