PSG cancela viagem ao Catar após agravamento da pandemia

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que foi cancelada a viagem para o Catar prevista para o período entre os dias 16 e 20 de janeiro. O clube informou que esse período de treinos no exterior foi adiado por causa do atual contexto da pandemia de Covid-19 no mundo. Uma nova data para a viagem ainda será marcada.

O tour de inverno em Doha ocorreu pela última vez em 2019. Naquele ano, o elenco principal do time francês treinou nas instalações do complexo esportivo Aspire Zone. Os jogadores também participaram de ações promocionais com patrocinadores locais.

Havia também a previsão para essa viagem em 2022 da realização de um amistoso em Riade, na Arábia Saudita. Porém, esse compromisso também foi cancelado.

O próximo jogo do Paris Saint-Germain será neste sábado contra o Brest, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. O time de Mbappé e companhia lidera a competição com 47 pontos, 11 a mais do que Nice e Olympique de Marselha, que vêm na sequência na tabela de classificação.

Globo Esporte