Zanetti decide buscar 3ª medalha em Paris 2024 após questionar futuro

Houve um tempo em que Paris 2024 era uma incógnita para Arthur Zanetti. A dúvida depois dos Jogos de Tóquio deu lugar a um objetivo traçado. O ginasta de 31 anos iniciou sua preparação em busca de disputar as Olimpíadas pela quarta vez na carreira. Em participação no "Ça Va Paris", o campeão olímpico colocou como meta o terceiro pódio nas argolas, um feito inédito.

- Vou em busca dessa terceira medalha. É meu objetivo, é meu sonho. Ainda não tem nenhum ginasta com três medalhas nas argolas. Eu quero muito. Por isso que continuo treinando, pretendo estar em Paris, representando o Brasil. Tenho três anos para conseguir encaixar essa série e fazer uma boa final - disse o ginasta, ouro em Londres 2012 e prata na Rio 2016.

Neste início de ciclo olímpico, Arthur Zanetti está estudando o novo código de pontuação da ginástica artística - a modalidade faz alterações nos requisitos a cada ciclo olímpico. Ele sabe que vai ter de fazer mudanças na sua série das argolas, mas avalia que as novas regras até o beneficiaram.

- Estou me aprofundando bastante no código de pontuação. Todo ciclo olímpico, o código muda. Isso acabou até me favorecendo um pouco. O código me ajudou, e isso me incentivou a treinar e a fazer mais um ciclo olímpico. Vai ter uma modificação de alguns elementos. Estou estudando alguns elementos que subiram de valor para acrescentar na minha série. A configuração da série vai ter de mudar um pouquinho por causa desses novos elementos que estou querendo colocar. Vai mudar, mas não é uma coisa extraordinária. São dois ou três elementos. Vai dar uma nova cara. Isso é bom, porque o corpo não fica naquela rotina - disse o campeão olímpico.

No papo com o apresentador Marcelo Barreto e com a comentarista Fabi Alvim, bicampeã olímpica de vôlei, Arthur Zanetti também falou sobre o futuro da ginástica artística masculina do Brasil, sobre a longevidade na modalidade e sobre o impacto da pandemia do coronavírus no treinamento.

Globo Esporte