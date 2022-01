Australian Open atrasa sorteio, mas confirma Djokovic na competição

(Foto: Kelly Defina/Getty Images)





A incerteza sobre o visto de Novak Djokovic fez a organização do Australian Open atrasar a realização do sorteio das chaves em 75 minutos. Mas, com a manutenção do sérvio como cabeça de chave número 1, os confrontos da primeira rodada foram definidos, e o eneacampeão do torneio estreará diante do compatriota Miomir Kecmanovic, número 78 do ranking.

Vale lembrar que a presença de Djokovic no torneio ainda está sob ameaça, uma vez que o Ministro da Imigração do país tem o poder de revogar o visto dele. Nesta quarta-feira o sérvio admitiu não ter cumprido isolamento após testar positivo para a Covid e que houve um erro no preenchimento do formulário apresentado na imigração. Além disso, a revista alemã Der Spiegel levantou suspeitas sobre os exames do tenista.

O espanhol Rafael Nadal encara o americano Marcos Giron (66º da ATP). O russo Daniil Medvedev, finalista do último Australian Open, encara o suíço Henri Laaksonen (92º da ATP).

No feminino, a japonesa Naomi Osaka, atual campeã do Grand Slam, estreia contra a colombiana Camila Osorio, número 53 da WTA. Destaque também para o confronto entre a vice-líder do ranking, Aryna Sabalenka e a australiana Storm Sanders.

O Brasil terá dois representantes na chave principal. Bia Haddad, hoje número 88 do ranking, estreará contra uma tenista vinda do qualifying. Se seguir na disputa, a paulista pode encarar a romena Simona Halep, ex-líder do ranking, na segunda rodada.

Thiago Monteiro, número 83 do mundo, enfrenta o francês Benoit Paire, número 47, na primeira rodada. No confronto direto, o europeu leva a melhor. Venceu nas duas vezes em que os dois duelaram, em 2019 e 2020, também em quadra rápida.

Globo Esporte