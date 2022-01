Handebol: câmeras ocultas são encontradas em vestiário de time feminino alemão

(Foto: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images)





No início desta semana, duas câmeras ocultas foram encontradas no vestiário do time profissional de handebol TuS Metzingen, terceiro colocado da liga alemã feminina. A Polícia da Alemanha abriu uma investigação sobre o caso.

Segundo o Metzingen, uma pessoa que trabalhava com o time é tratada como suspeita pela Polícia. O nome desse funcionário não foi revelado, mas seu vínculo com o clube foi encerrado.

- Não vamos deixar que algo assim nos derrube. O fato de o time querer voltar a jogar handebol imediatamente é um sinal muito forte. Durante esse período difícil, recebemos muito apoio da Polícia, dos associados e de outras equipes - disse o gerente do time, Ferenc Rott.

Em um comunicado, a Bundesliga, a liga alemã de handebol, afirmou estar "chocada" com as câmeras e disse "condenar este comportamento repreensível nos termos mais fortes possíveis". No entanto, este é o segundo caso de câmeras escondidas em vestiários da liga. No ano passado, três câmeras foram encontradas no vestiário do time HL Buchholz 08-Rosengarten.

Globo Esporte