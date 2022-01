Benzema tem a casa roubada durante jogo do Real Madrid contra o Elche, afirma site

(Foto: Rodrigo Jiménez/EFE)





O atacante Karim Benzema teria sido vítima de um roubo em sua casa neste domingo, enquanto jogava pelo Real Madrid contra o Elche no Campeonato Espanhol. As informações foram publicadas nesta segunda-feira pelo site "20 Minutos" e repercutiram na imprensa espanhola.

De acordo com o veículo, os ladrões assaltaram a residência do jogador francês ao invadirem o terreno pelo jardim e aproveitaram que elas estava vazia. Benzema vive em San Sebastián de los Reyes, um município da província de Madri, que fica a cerca de 30 km de carro do centro da capital da Espanha.

Não há informações até o momento sobre o que foi levado da casa do atacante. Também não é a primeira vez que invadem a casa de Benzema: ele foi roubado há quase três anos, em fevereiro de 2019, enquanto disputava pelo Real Madrid um clássico contra o Barcelona.

Realmente, não foi um domingo fácil para ele. Benzema também perdeu um pênalti contra o Elche, quando a partida estava 0 a 0, e foi substituído no começo do segundo tempo por causa de dores musculares.

Globo Esporte