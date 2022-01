Mais um jogo da Premier League é adiado por causa da Covid-19: Burnley x Leicester

(Foto: Getty Images)





A Premier League informou nesta sexta-feira que o jogo entre Burnley e Leicester, válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, foi adiado. A partida no estádio Turf Moor estava prevista para o próximo sábado. O motivo é o número insuficiente de jogadores disponíveis do Burnley.

O time da casa entrou com um pedido de adiamento junto à liga inglesa porque vem sofrendo com muitas lesões e casos positivos de Covid-19 no elenco principal. Essa solicitação foi aceita pela diretoria da Premier League. Os envolvidos ainda vão definir a nova data para o jogo.

Os dois times vem sofrendo com adiamentos. O Burnley teve suspensas as partidas contra Tottenham (tempo ruim), Watford, Aston Villa e Everton por causa de surtos de Covid-19. O Leicester passou por situação semelhante nos jogos contra Chelsea, Everton e Norwich.

Enquanto o Burnley está na zona de rebaixamento da Premier League, em 18º lugar, com apenas 11 pontos em 17 jogos, o Leicester está em em 11º, com 25 pontos em 18 partidas.

Globo Esporte