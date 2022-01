Tom Brady se aposenta da NFL, diz mídia americana; veja os recordes

(Foto: Michael Reaves/Getty Images)





Um era pode ter chegado ao fim na NFL. Tom Brady decidiu se aposentar após 22 temporadas, de acordo com o repórter Adam Schefter, da ESPN americana. Os perfis oficiais da liga confirmaram a notícia pouco depois. Contudo, relatos de outros veículos, incluindo declarações de seu pai, dizem que o quarterback ainda não tomou sua decisão oficialmente. Dono de inúmeros recordes da liga, Brady encerra a carreira como o inquestionável maior jogador da história.

Após perder o duelo contra o Los Angeles Rams na rodada divisional dos playoffs, no último domingo (23), o quarterback já havia afirmado que iria conversar com a esposa, a modelo brasileira Gisele Bündchen, e os filhos para avaliar o que faria.

Segundo o próprio jogador, a família tinha expectativas sobre ele enquanto marido e pai, e isso teria uma peso na decisão de continuar ou não jogando. Aos 44 anos, Brady é o jogador com mais títulos na história da NFL, são sete Super Bowls no currículo (seis com o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers).

Aos 44 anos, Tom Brady acumula recordes na NFL

Brady, no entanto, ainda não anunciou a aposentadoria formalmente. A conta da TB12Sports, marca de wellness do jogador, foi a única a publicar um post sobre a aposentadoria, mas a publicação logo foi apagada de seu perfil. Em comunicado, Don Yee, agente do quarterback, não confirmou nem negou a veracidade das reportagens, mas afirmou que "Tom será a única pessoa a expressar seus planos com completa precisão. Ele conhece as realidades do calendário de negócios e planejamento do futebol americano melhor que ninguém, então isso deve acontecer em breve".

Mais tarde, o pai do jogador, Tom Brady Sr, afirmou em entrevista ao canal de TV "KRON4" que seu filho não estava se aposentando e que era um boato sem substância. Outros veículos noticiaram que o jogador telefonou os Buccaneers para dizer que ainda não tinha tomado sua decisão.

Shefter, todavia, afirma que o motivo de o anúncio não ter sido feito oficialmente é que Brady não quer ofuscar os jogos de pós-temporada da NFL, nem o Super Bowl, que acontece no próximo dia 13 de fevereiro.

Atual campeão, o veterano terminou a temporada regular de 2021-22 como líder de jardas aéreas da liga (5.316) e passes para touchdown (43), sendo um dos principais candidatos ao prêmio de MVP mesmo apesar da idade avançada.

Depois de vencer o Kansas City Chiefs no Super Bowl LV, em fevereiro de 2021, Brady e os Bucs apostaram na continuidade de todo o time para tentar o bicampeonato. Porém, as muitas lesões e problemas fizeram com que a equipe perdesse força e acabasse eliminada antes das finais de conferência. Com uma perspectiva mais complicada para o próximo ano, a dificuldade para competir pode ter pesado também na decisão do quarterback.

Sem Tom Brady, os playoffs da NFL continuam neste domingo com as finais de conferência (equivalente à semifinal da temporada). Na AFC, Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals decidem a vaga no Super Bowl, enquanto a NFC tem Los Angeles Rams e San Francisco 49ers na final.

Recordes de Tom Brady

Mais títulos de Super Bowl por um jogador: 7

Mais prêmios de MVP do Super Bowl: 5

Mais jardas aéreas na carreira: 84.520

Mais passes para touchdown na carreira: 624

Mais vitórias por um quarterback: 243

Mais passes completos na carreira: 7.263



