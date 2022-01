Alphonso Davies é diagnosticado com miocardite e precisa ser afastado no Bayern de Munique

(Foto: Getty Images)





O lateral-esquerdo Alphonso Davies apresentou sinais de miocardite leve nos exames médicos conduzidos na quinta-feira pelo Bayern de Munique. O diagnóstico foi anunciado pelo técnico Julian Nagelsmann na entrevista coletiva desta sexta-feira.

— Nos exames de acompanhamento que fazemos com todos os atletas que já foram infectados, Alphonso Davies deu sinais de leve miocardite após a sua infecção por Covid-19. Não é tão dramático pelo o que os exames indicaram, mas ele vai precisar ficar de lado pelas próximas semanas porque isso leva um tempo para recuperar — comentou.

O lateral-esquerdo de 21 anos foi um dos jogadores do Bayern que se contaminaram no início do ano. Outros nomes com o goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Dayot Upamecano e o atacante Leroy Sané já puderam voltar aos treinamentos.

Davies disputou até agora nesta temporada 23 jogos pelo Bayern de Munique, sendo titular em 22, e deu cinco assistências. Ele tem média de 78 minutos em campo por partida.

O Bayern lidera o Campeonato Alemão com 43 pontos, seis a mais do que o Borussia Dortmund. O próximo compromisso pela Bundesliga será neste sábado, contra o Colônia, pela 19ª rodada.

Globo Esporte