TV Cultura será emissora oficial da Fórmula Indy no Brasil até 2024

A TV Cultura fechou a transmissão das temporadas 2022, 2023 e 2024 da Fórmula Indy. Segundo o presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, com a iniciativa a Cultura continua sendo a emissora oficial da Fórmula Indy no Brasil, na TV aberta. "A TV Cultura, mais uma vez, dá um espaço significativo ao automobilismo. Em 2021, transmitimos a Indy, a Fórmula E e a Mercedes-Benz Challenge. Nos próximos três anos, o público poderá acompanhar as corridas da Indy pela tela da Cultura, que tem feito um forte investimento em programação esportiva", destaca.

A Fórmula Indy na TV Cultura terá narração de Geferson Kern e comentários de Rodrigo Mattar. A primeira corrida acontece no dia 27 de fevereiro, em São Petersburgo, na Flórida. "Além de toda a tradição da categoria, da história que tem com a televisão brasileira, seguir exibindo a Fórmula Indy é também uma maneira de fortalecer os laços com o público que já se acostumou a ter na TV Cultura uma opção para acompanhar grandes eventos esportivos", reforça Vladir Lemos, diretor de Esporte da TV Cultura.

A Fórmula Indy

Categoria mais veloz do planeta, a Fórmula Indy tem provas disputadas em circuitos ovais longos e curtos, circuitos mistos tradicionais e circuitos de rua, cheios de belezas e armadilhas.

A Indy foi criada a partir das 500 Milhas de Indianápolis, prova mais tradicional do mundo, com 105 edições disputadas, onde os carros ultrapassam os 380 km/h de velocidade máxima na classificação.

Em 2022, a Indy terá 17 etapas. O Brasil será representado por Hélio Castroneves, que no último ano entrou para o seleto clube dos maiores vencedores da história de Indianápolis.

Piloto mais experiente do grid, Tony Kanaan também estará presente em sua especialidade, os ovais, dando sequência à tradição brasileira na categoria, que já contou com grandes nomes como Gil de Ferran, Cristiano da Matta e Emerson Fittipaldi.