Robson Conceição vence por pontos e vai disputar cinturão outra vez

(Foto: Getty Images)





Campeão olímpico na Rio 2016, o pugilista Robson Conceição terá outra chance de disputar o cinturão dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe. Na madrugada deste domingo, em Tulsa (EUA), o brasileiro venceu o americano Xavier Martinez, por pontos, e se pôs como desafiante pelo cinturão, em data a ser confirmada.

A vitória por pontos sobre Martinez veio após dez assaltos - e credenciou Robson a entrar no ringue novamente para disputar o cinturão do CMB. O adversário sairá do confronto entre o mexicano Oscar Valdez e o americano Shakur Stevenson, luta que será em 30 de abril.

Robson disputou o cinturão em setembro do ano passado, mas perdeu para Valdez numa luta polêmica. Na ocasião, Robson Conceição perdeu por pontos para o campeão Oscar Valdez, em Tucson (EUA), em luta equilibrada e válida pelo título do cinturão dos superpenas pelo Conselho Mundial de Boxe. Melhor durante os rounds iniciais, o brasileiro não se conformou e contestou o resultado, que apontou a vitória para o mexicano por 3 a 0 (duplo 115 a 112 e um surpreendente 117 a 110).

Globo Esporte