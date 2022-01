Australian Open confirma Djokovic como cabeça de chave número 1

(Foto: Getty Images)





Enquanto o Ministro da Imigração da Austrália não se manifesta sobre o status do visto de Novak Djokovic, o Australian Open segue a programação normalmente, contando com a presença do astro. Nesta terça-feira foram divulgados os cabeças de chave do Grand Slam, com o sérvio sendo o número 1 no masculino.

No feminino, a australiana Ashleigh Barty, líder do ranking da WTA, ocupa a mesma posição. Os confrontos iniciais só serão conhecidos na quinta-feira, quando será realizado o sorteio das chaves.

Nesta terça-feira Djokovic treinou normalmente na Rod Laver Arena. E os Primeiros Ministros de Austrália e Sérvia conversaram sobre o caso ao telefone. O político australiano, Scott Morrison, de acordo com comunicado divulgado por sua assessoria, teria garantido que a política de controle de fronteiras do país não é discriminatória e que seu papel é apenas proteger o país durante a pandemia.

Ana Brnabic, de acordo com a imprensa sérvia, teria perguntado se Djokovic estava sendo tratado com dignidade. A rede RTS afirmou que a Primeira Ministra mostrou especial preocupação com as condições de treino e preparação física do tenista, uma vez que ele passou dias confinado e impedido de praticar.

Em entrevistas em Belgrado, a família de Djokovic tem insistido em uma narrativa de que qualquer possível ofensa ao tenista é uma humilhação à Sérvia, ignorando as regras sanitárias do país durante a pandemia de Covid-19.

Ainda nesta terça, a novela Djokovic ganhou um novo capítulo. Segundo o jornal australiano "The Daily Telegraph", Novak Djokovic é alvo de uma investigação para saber se o tenista mentiu no formulário de entrada no país. De acordo com o veículo, o tenista teria feito uma alegação falsa de que não viajou nos 14 dias antecedentes a sua viagem a Melbourne, na Austrália.

O número 1 do mundo teria assinalado "não" na pergunta se viajou nos 14 dias anteriores ao voo para a Austrália. Porém, de acordo com postagens em suas redes sociais, o sérvio teria estado em outros países antes da viagem para a disputa do Australian Open.

Caso a investigação confirme a alegação falsa do sérvio no documento de entrada na Austrália, o tenista poderia ser preso, com uma pena de até 12 meses de prisão, de acordo com o The Daily Telegraph.

Os cabeças de chave do Australian Open

Masculino:

1. Novak Djokovic (SRB)

2. Daniil Medvedev (RUS)

3. Alexander Zverev (GER)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE)

5. Andrey Rublev (RUS)

6. Rafael Nadal (ESP)

7. Matteo Berrettini (ITA)

8. Casper Ruud (NOR)

9. Felix Auger-Aliassime (CAN)

10. Hubert Hurkacz (POL)

11. Jannik Sinner (ITA)

12. Cameron Norrie (GBR)

13. Diego Schwartzman (ARG)

14. Denis Shapovalov (CAN)

15. Roberto Bautista Agut (ESP)

16. Cristian Garin (CHI)

17. Gael Monfils (FRA)

18. Aslan Karatsev (RUS)

19. Pablo Carreno Busta (ESP)

20. Taylor Fritz (USA)

21. Nikoloz Basilashvili (GEO)

22. John Isner (USA)

23. Reilly Opelka (USA)

24. Daniel Evans (GBR)

25. Lorenzo Sonego (ITA)

26. Grigor Dimitrov (BUL)

27. Marin Cilic (CRO)

28. Karen Khachanov (RUS)

29. Ugo Humbert (FRA)

30. Lloyd Harris (RSA)

31. Carlos Alcaraz (ESP)

32. Alex de Minaur (AUS)





Feminino:

1. Ashleigh Barty (AUS)

2. Aryna Sabalenka (BLR)

3. Garbiñe Muguruza (ESP)

4. Barbora Krejcikova (CZE)

5. Maria Sakkari (GRE)

6. Anett Kontaveit (EST)

7. Iga Swiatek (POL)

8. Paula Badosa (ESP)

9. Ons Jabeur (TUN)

10. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

11. Sofia Kenin (USA)

12. Elena Rybakina (KAZ)

13. Naomi Osaka (JPN)

14. Simona Halep (ROU)

15. Elina Svitolina (UKR)

16. Angelique Kerber (GER)

17. Emma Raducanu (GBR)

18. Coco Gauff (USA)

19. Elise Mertens (BEL)

20. Petra Kvitova (CZE)

21. Jessica Pegula (USA)

22. Belinda Bencic (SUI)

23. Leylah Fernandez (CAN)

24. Victoria Azarenka (BLR)

25. Daria Kasatkina (RUS)

26. Jelena Ostapenko (LAT)

27. Danielle Collins (USA)

28. Veronika Kudermetova (RUS)

29. Tamara Zidansek (SLO)

30. Camila Giorgi (ITA)

31. Marketa Vondrousova (CZE)

32. Sara Sorribes Tormo (ESP)





Globo Esporte