São Paulo soma dez atacantes, e Rogério Ceni terá desafio para administrar elenco

O técnico Rogério Ceni tem muitas opções no ataque do São Paulo, o que pode ser uma solução para encontrar opções durante a temporada. No entanto, isso também tem chances de se tornar um problema, já que nem todos vão ter muitas oportunidades.

Mesmo com as saídas de Pablo, Vitor Bueno e Galeano, o atual elenco do Tricolor tem dez atacantes para duas ou, no máximo, três vagas no time titular: Calleri, Rigoni, Alisson, Marquinhos, Luciano, Eder, Juan, Caio, Toró e Danilo Gomes.

Calleri e Rigoni formaram a dupla do jogo de estreia na temporada, na derrota para o Guarani, na última quinta-feira, fora de casa. Alisson, que também é considerado um atacante, atuou mais pelos lados do campo e apareceu bastante perto da área vindo pelo meio. Nikão, posicionado pela direita em Campinas, é visto no clube como um meia-atacante.

O trio começa a temporada como favorito a ter mais chance com o treinador, pelo menos neste início de Paulistão. Luciano, que está em recuperação de lesão, também é um forte candidato a brigar por uma dessas vagas.

Rogério Ceni ainda tem Eder e Marquinhos, que saíram do banco de reservas contra o Guarani, Juan e Caio, promovidos das categorias de base, além de Toró e Danilo Gomes, que retornaram de empréstimo no final de dezembro. Desses, apenas Danilo não está inscrito no Campeonato Paulista.

O ataque volumoso gerou insatisfações no ano passado. Eder, por exemplo, teve pouco espaço e cogitou rescindir o contrato. A ideia foi deixada de lado por ele entender que 2022 poderia ser um ano de mais oportunidades.

Pablo e Vitor Bueno, porém, não tiveram a mesma paciência e optaram por abrir mão do contrato para ficarem livres no mercado. No caso dos dois também pesou a insatisfação da torcida.

Embora tenha dez opções para o ataque, Ceni acredita que ainda falta um atacante velocista para fazer o time brigar por coisas maiores na temporada. Esse desejo, no entanto, não deve ser atendido tão cedo após as desistências nas contratações de Soteldo e Douglas Costa.

