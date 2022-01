Sem Curry e Draymond Green, Warriors são atropelados pelos Timberwolves

(Foto: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports)





Sem Stephen Curry, com problemas na mão de arremesso, e Draymond Green, com lesão na panturrilha, o Golden State Warriors resistiu até onde pode: o fim do terceiro quarto. Na sequência, o Minnesota Timberwolves atropelou e fez 119 a 99, na noite deste domingo, em Mineápolis. Karl-Anthony Towns foi o destaque, com 26 pontos e 11 rebotes.

O banco dos Wolves contribuiu com 57 pontos e compensou os 7 de D'Angelo Russell e 9 de Anthony Edwards. Jaylen Nowell anotou 17 pontos e Malik Beasley contribuiu com 16. Os times trocaram oito vezes de liderança na terceira parcial até Minnesota arrancar nos minutos finais e abrir 10 de vantagem. No último quarto, foi ladeira abaixo para Golden State e comemoração para os donos da casa.

Jordan Poole anotou 20 pontos e foi o cestinha dos californianos, com outros 19 do calouro Jonathan Kuminga. No quarto jogo após seu retorno, Klay Thompson fez 13 pontos em 23 minutos em quadra. Foi um pequeno aumento nos 20 minutos de média dos primeiros duelos.

Os Warriors perderam a sexta vez em dez encontros depois do Natal. O time tem campanha de 31-12 e permanece na segunda colocação da Conferência Oeste, atrás do Phoenix Suns. Os Timberwolves estão em sétimo lugar, com 21-22, empatados com o Los Angeles Lakers.

Golden State anunciou, neste domingo, que Draymond Green ficará afastado por, no mínimo, mais duas semanas. Foi o sexto jogo seguido no departamento médico (2-4), o décimo da temporada. Sem ele, a franquia tem 4 vitórias e 6 derrotas. Com ele, 27-6.

Já Curry atuou no último duelo, contra os Bulls. O astro teve uma queda sobre a mão direita e acabou vetado contra Minnesota. A expectativa é que possa retornar na próxima terça-feira, contra o Detroit Pistons, em casa. O próximo desafio dos Wolves é contra os Knicks, em Nova York, também na terça.

Destaques

Timberwolves

Karl-Anthony Towns (26 pts, 11 rebs)

Jaylen Nowell (17 pts)

Malik Beasley (16 pts, 5 cestas de três)

Anthony Edwards (9 pts)

D’Angelo Russell (7 pts, 12 asts)





Warriors

Jordan Poole (20 pts)

Jonathan Kuminga (19 pts, 7 rebs)

Klay Thompson (13 pts, 4 asts)

Otto Porter (12 pts, 9 rebs)

Kevon Looney (4 pts, 12 rebs)





Principais desfalques

Timberwolves

Ninguém.





Warriors

Stephen Curry (mão)

Draymond Green (panturrilha/costas)

Gary Payton II (costas)

James Wiseman (joelho)





Estatísticas decisivas

Pontos no garrafão

Timberwolves 54

Warriors 32





Pontos de segunda chance

Timberwolves 13

Warriors 4





Assistências

Timberwolves 30

Warriors 20





Arremessos de quadra

Timberwolves 45/91 (49,5%)

Warriors 32/82 (39%)





Arremessos de três

Timberwolves 16/43 (37,2%)

Warriors 13/42 (31%)





Lances livres

Timberwolves 13/20 (65%)

Warriors 22/29 (75,9%)





O jogo

Primeiro período - Timberwolves 30 a 22: Golden State chegou a abrir 6 pontos, mas o time da casa logo tomou o controle com 20 pontos a 6 dentro do garrafão, 9 pontos a 3 em transição e 7 a 0 em pontos de segundas chances. Pat Beverley, Naz Reid e Jordan Poole anotaram 7 pontos cada e foram os cestinhas da primeira parcial.

Segundo período - Warriors 28 a 26: Primeiro tempo de baixo aproveitamento do perímetro, com 6 de 23 para Golden State (26,1%) e 5 de 21 (23,8%) para os Wolves. Mas os ataques de Kuminga à cesta, com 7 pontos na parcial, total de 11, e Thompson afiado, com 8 pontos em 11 minutos, mantiveram os Warriors no jogo. Towns já somava 13. Placar de 56 a 50 no intervalo.

Terceiro período - Timberwolves 35 a 31: Towns foi dominante na parcial, com 13 pontos, total de 26. Os times trocaram de liderança oito vezes até os Wolves abrirem dez pontos nos minutos finais, com bandejas perdidas por Kuminga e chamadas duvidosas dos árbitros em faltas embaixo da cesta. Placar de 91 a 81.

Quarto período - Timberwolves 28 a 18: O time da casa aproveitou o embalo e chegou a abrir 27 em um time de Golden State batido em quadra. Os técnicos, então, retiraram seus titulares. Um jogo disputado até o fim da terceira parcial virou um passeio para os Wolves, que voltam a vencer depois de duas derrotas.





Agenda

Timberwolves

18/01 - Knicks (fora)

19/01 - Hawks (fora)

23/01 - Nets (casa)





Warriors

18/01 - Pistons (casa)

20/01 - Pacers (casa)

21/01 - Rockets (casa)





Outros jogos da noite

Sacramento Kings 112

Houston Rockets 118





Denver Nuggets 102

Utah Jazz 125



Globo Esporte