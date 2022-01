Palmeiras abre na segunda-feira a venda de ingressos para a semifinal do Mundial de Clubes

O Palmeiras inicia na segunda-feira, às 10h, a venda de ingressos da semifinal do Mundial de Clubes para sócios-torcedores integrantes do programa Avanti. As entradas serão comercializadas no site: www.ingressospalmeiras.com.br.

Os ingressos custam R$ 83 (Categoria 3) e R$ 41,50 (Categoria 4), com pagamento apenas em cartão de crédito (3DS) ou PIX.

A partir das 10h de terça-feira, a venda das entradas será feita para o público em geral.

Cada torcedor poderá adquirir até dois ingressos por CPF, sendo Avanti ou não. Assim como na venda original realizada pela Fifa, não será possível a escolha de assentos, e as entradas para a semifinal serão enviadas por e-mail aos torcedores após a confirmação da compra.

O Palmeiras informa que excepcionalmente para as partidas do Mundial não haverá prioridade de venda utilizando o rating do Avanti e nem desconto nas entradas para sócios do programa, o que também impede a utilização de créditos acumulados.

A venda para a final ou a disputa do terceiro lugar será liberada apenas depois da disputa da semifinal.

Para ter acesso aos estádios, o torcedor deverá realizar um novo teste PCR em um dos postos cadastrados pela FIFA (veja abaixo), seguindo a recomendação do Governo dos Emirados Árabes Unidos. O valor do teste é de AED 50,00 (R$ 73) por pessoa.

O Palmeiras enfrenta Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX na semifinal, dia 8 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília).

Globo Esporte