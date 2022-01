Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura

O Brasil terá um casal de porta-bandeiras na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022. Os escolhidos são Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti, os dois mais experientes da delegação formada por 11 atletas. A cerimônia acontece na próxima sexta, dia 4 de fevereiro, às 9h (20h locais) no Estádio Nacional, o antigo Ninho do Pássaro. A Globo e o SporTV2 transmitem.

Aos 46 anos, Jaqueline Mourão está indo para a sua oitava Olimpíada, contando as de Verão e Inverno. Com a classificação a Pequim, ela se isolou como brasileira com mais participações olímpicas em toda história, deixando para trás o velejador Robert Scheidt, a jogadora de futebol Formiga e o cavaleiro Rodrigo Pessoa.

- É uma emoção muito grande chegar à minha oitava Olimpíada. Eu gosto de desafios, de representar o meu país. É algo que sou apaixonada e a minha vida sempre foi provar o contrário. Eu nunca fui considerada uma atleta, um talento, então eu tive que provar com muito trabalho que eu merecia o meu lugar ao sol - disse Jaqueline, que compete no esqui cross-country.

Lenda da seleção brasileira de bobsled, Edson Bindilatti também possui uma vasta trajetória olímpica. Presente em Salt Lake City 2002, Turim 2006, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018, ele fará a sua despedida dos Jogos aos 42 anos.

- Depois que eu me aposentar, quero estar ali, nos bastidores, ajudando a formar novos atletas. Quero fazer a modalidade crescer, melhorar a estrutura, investir em equipamentos, para, quem sabe, buscar uma medalha no futuro - destacou Edson, que será o piloto do bobsled brasileiro no two-man e no four-man em Pequim.

Além de Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti, a delegação brasileira em Pequim terá outros nove atletas: Duda Ribera, Edson Martins, Erick Vianna, Jefferson Sabino, Manex Silva, Michel Macedo, Rafael Souza e Sabrina Cass.

Sobre a cerimônia de abertura

As cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim terão a supervisão do renomado diretor de cinema chinês Zhang Yimou, famoso pelos filmes "Lanternas Vermelhas", "Herói" e "O Clã das Adagas Voadoras".

Segundo a imprensa estatal chinesa, a cerimônia de abertura não deverá ter apresentações artísticas em grande escala, mas muita tecnologia para dar um tom "etéreo e romântico".

A ideia da cerimônia é mostrar a beleza da natureza, da humanidade e do esporte, além de inspirar confiança em um mundo devastado pela pandemia.

