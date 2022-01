Sem espaço no Bahia, Douglas será emprestado ao Avaí para a temporada 2022

(Foto: Fernando Alves/E.C Juventude)





Douglas Friedrich vai voltar a vestir a camisa do Avaí. O goleiro de 33 anos não está nos planos do Bahia, e será cedido por empréstimo ao clube catarinense até o fim da temporada. O acordo também encaminha o fim do ciclo do arqueiro no Tricolor, já que o contrato dele vai até dezembro deste ano. A informação foi divulgada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo ge.

O Avaí confirmou que aguarda por Douglas nesta segunda-feira. Ele vai passar por exames e avaliações físicas e, se aprovado, assina o contrato com o Leão da Ilha e será integrado na pré-temporada com o restante do elenco. Será a segunda passagem do goleiro pelo clube catarinense. Procurado pela reportagem, o Bahia disse que não vai comentar o assunto.

O jogador chegou ao Bahia em 2018, depois de ganhar projeção nacional justamente pelo Avaí, no Campeonato Brasileiro de 2017. No Esquadrão ele foi tricampeão estadual, e conviveu com altos e baixos ao longo de 157 partidas.

Depois de três temporadas à frente da meta tricolor, em 2021 Douglas foi emprestado para o Juventude. Ele foi titular em 17 rodadas na reta final do Brasileirão, e ajudou a manter o time na elite. Apesar disso, o alto salário impediu uma renovação de contrato com os gaúchos.

De volta ao Bahia, o arqueiro se reapresentou para a pré-temporada, mas foi liberado de algumas atividades para buscar um novo clube. Ele nunca fez parte dos planos da diretoria para a disputa da Série B.

