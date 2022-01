Djokovic confirma erro em documento e admite ter escapado do isolamento após testar positivo

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)





Após a imprensa australiana revelar que Djokovic teria mentido ao preencher formulário de entrada na Austrália, o tenista fez um pronunciamento em sua rede social para esclarecer o assunto. Segundo ele, houve um erro humano não deliberado no momento do preenchimento do documento pelo seu agente.

No documento, o tenista declarou que não fez nenhuma viagem nos 14 dias anteriores ao voo para a Austrália. Porém, em suas redes sociais, há provas contrárias evidenciando que ele não cumpriu com a exigência. Após a divulgação do documento, o atleta fez este pronunciamento para esclarecer que o formulário foi preenchido por sua equipe em seu nome e que houve um erro humano na ação.

- Meu agente sinceramente pede desculpas pelo erro administrativo ao marcar a caixa incorreta sobre minha viagem anterior antes de vir para a Austrália. Este foi um erro humano e certamente não deliberado. Estamos vivendo tempos desafiadores em uma pandemia global e às vezes esses erros podem ocorrer - declarou o sérvio.

O tenista ainda revelou no pronunciamento que concedeu uma entrevista ao jornal francês "L'Equipe" mesmo com o teste positivo para a covid-19. Djokovic testou positivo para o vírus no dia 16 de dezembro e realizou o encontro com a equipe do jornal francês no dia 18.

Segundo ele, era um compromisso de longa data estabelecido com o jornalista e, por isso, não quis desmarcar a exclusiva e a sessão de fotos. O sérvio diz que cancelou todos os compromissos do dia, exceto o papo com a equipe francesa.

- Senti-me obrigado a dar a entrevista ao L'Equipe, pois não queria decepcionar o jornalista, mas me assegurei de me distanciar socialmente e usar uma máscara, exceto quando minha fotografia estava sendo tirada.

Após a entrevista, Novak Djokovic disse que se arrependeu no caminho de volta para casa. Para ele, foi um erro de julgamento em sua atitude e deveria ter remarcado a entrevista por conta do teste positivo.

Confira a declaração de Djokovic postada na madrugada desta quarta-feira:

Veja a íntegra da declaração, traduzida para o português abaixo:

"Quero abordar a desinformação contínua sobre minhas atividades e participação em eventos em dezembro, antes do resultado positivo do meu teste PCR COVID.

Esta é uma desinformação que precisa ser corrigida, particularmente no interesse de aliviar a preocupação mais ampla da comunidade sobre minha presença na Austrália e abordar assuntos que são muito dolorosos e preocupantes para minha família.

Quero enfatizar que tenho me esforçado muito para garantir a segurança de todos e meu cumprimento das obrigações de teste.

Assisti a um jogo de basquete em Belgrado em 14 de dezembro, após o qual foi relatado que várias pessoas deram positivo com COVID 19.

Apesar de não ter sintomas de COVID, fiz um teste rápido de antígeno em 16 de dezembro que deu negativo e, com muita cautela, também fiz um teste PCR oficial e aprovado no mesmo dia.

No dia seguinte participei de um evento de tênis em Belgrado para entregar prêmios para crianças e fiz um teste rápido de antígeno antes de ir ao evento, e deu negativo.

Eu estava assintomático e me sentia bem, e não recebi a notificação de um resultado positivo do teste de PCR até depois desse evento

No dia seguinte, 18 de dezembro, eu estava no meu centro de tênis em Belgrado para cumprir um compromisso de longa data para uma entrevista e sessão de fotos do L'Equipe. Cancelei todos os outros eventos, exceto a entrevista ao L'Equipe.

Senti-me obrigado a dar a entrevista ao L'Equipe, pois não queria decepcionar o jornalista, mas me assegurei de me distanciar socialmente e usar uma máscara, exceto quando minha fotografia estava sendo tirada.

Enquanto estava indo para casa após a entrevista para me isolar pelo período necessário, refletindo, isso foi um erro de julgamento e aceito que deveria ter remarcado esse compromisso.

Sobre a questão da minha declaração de viagem, ela foi enviada pela minha equipe de suporte em meu nome – como eu disse aos funcionários da imigração na minha chegada – e meu agente sinceramente pede desculpas pelo erro administrativo ao marcar a caixa incorreta sobre minha viagem anterior antes de vir para a Austrália .

Este foi um erro humano e certamente não deliberado. Estamos vivendo tempos desafiadores em uma pandemia global e às vezes esses erros podem ocorrer.

Hoje, minha equipe forneceu informações adicionais ao governo australiano para esclarecer esse assunto.

Embora eu tenha sentido que era importante abordar e esclarecer informações erradas, não farei mais comentários por respeito ao governo australiano e suas autoridades e ao processo atual.

É sempre uma honra e um privilégio jogar o Aberto da Austrália. O Aberto da Austrália é muito amado por jogadores, fãs e pela comunidade, não apenas em Victoria e na Austrália, mas em todo o mundo, e eu só quero ter a oportunidade de competir contra os melhores jogadores do mundo e me apresentar diante de um dos as melhores torcidas do mundo."

Globo Esporte